Нацбанк анулював ліцензію кредитної спілки «СВІТ»

Національний банк України офіційно припинив діяльність Кредитної спілки «СВІТ» (ЄДРПОУ 41220315). Регулятор відкликав ліцензію та виключив спілку з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба НБУ , 22 грудня.

Деталі рішення

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідне рішення 19 грудня 2025 року. Важливо зазначити, що це не санкція з боку регулятора, а добровільне рішення самої компанії.

Кредитна спілка скористалася спрощеною процедурою виходу з ринку, яка діє під час воєнного стану.

Масштаби установи

КС «СВІТ» була невеликим гравцем на ринку. Вона мала стандартну ліцензію, що дозволяла видавати кредити та залучати кошти, які підлягають поверненню.

Фінансові показники станом на 1 грудня 2025 року: