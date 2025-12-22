Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує системну роботу із захисту інвесторів та інформування громадськості про потенційно небезпечні фінансові проєкти. Про це йдеться у повідомленні комісії.
22 грудня 2025, 18:37
Нацкомісія оновила перелік SCAM-проєктів: Хто у списку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
До переліку додано:
- «MaxProfit Academy Ltd.»
- «Azeta SA»
Оновлений список містить вже 458 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на нашому офіційному сайті в розділі «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі