22 грудня 2025, 13:21

Біткоїну загрожує обвал до $56 тис — аналітики

Аналітична платформа CryptoQuant оголосила про початок ведмежого циклу на ринку криптовалют через критичне падіння попиту на головну цифрову валюту. Експерти компанії передбачають зниження біткоїна до позначки $70 000 у найближчі місяці, а у гіршому сценарії — до $56 000. Про це повідомляє Crypto Journal із посиланням на звіт платформи.

Аналітична платформа CryptoQuant оголосила про початок ведмежого циклу на ринку криптовалют через критичне падіння попиту на головну цифрову валюту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Катастрофічне падіння попиту з листопада

Аналітики фіксують початок спаду ще з середини листопада. Ключові драйвери, які забезпечували ріст ціни протягом двох останніх років, втратили свою ефективність.

За висновками CryptoQuant, після завершення трьох потужних хвиль підвищеного попиту — введення спотових біткоїн-ETF в США, президентської кампанії та корпоративного інтересу до криптоактивів — з жовтня 2025 року рівень попиту впав нижче середньостатистичних показників.

Негативний вплив на котирування чинять також інституційні учасники ринку. Американські біткоїн-ETF у четвертому кварталі 2025 року реалізували 24 000 BTC, кардинально змінивши свою стратегію з активних покупок на продажі.

Аналітики окреслили два рівні падіння

Дослідники CryptoQuant виділили дві ключові позначки для можливого зниження:

  • $70 000 — короткостроковий орієнтир. Цього рівня біткоїн може досягти впродовж 3−6 місяців.
  • $56 000 — довгостроковий мінімум. Песимістичний сценарій для другої половини 2026 року. Ця цифра відповідає середній вартості придбання всіх біткоїнів у циркуляції. Історично саме на такому рівні завершуються ведмежі цикли.

Водночас експерти підкреслюють обнадійливий аспект: якщо прогноз матеріалізується, це стане найм'якшим падінням в історії біткоїна — всього 55% від пікового значення.

Ринкові індикатори сигналізують про спад

Песимістичні настрої підтверджують технічні показники. Ставки фінансування на ф'ючерсному ринку досягли мінімальних значень з грудня 2023 року, демонструючи небажання трейдерів відкривати позиції на зростання.

Також вартість біткоїна пробила вниз 365-денну ковзну середню — традиційний маркер, який розділяє бичачі та ведмежі фази ринку.

Великі банки зберігають оптимізм

Прогноз CryptoQuant кардинально відрізняється від оцінок провідних фінансових інститутів. Citigroup розраховує на зростання біткоїна до $143 000 протягом наступного року. JPMorgan висуває ще більш амбітні очікування — близько $170 000, проводячи паралелі між біткоїном та золотом за показниками волатильності.

