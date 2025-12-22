Італійське антимонопольне відомство наклало штраф у розмірі 98,6 млн євро ($115,5 млн) на Apple Inc., Apple Distribution International Ltd. та Apple Italia Srl за зловживання домінуючим становищем на ринку. Про це пише Investing.
Італія оштрафувала Apple на 98,6 млн євро
Що порушив Apple
Регулюючий орган заявив, що Apple порушила статтю 102 Договору про функціонування Європейського союзу (TFEU) на ринку надання платформ розробникам для онлайн-поширення додатків користувачам iOS.
На думку відомства, Apple зберігає «абсолютне домінування» на цьому ринку через свій App Store, який є ексклюзивною платформою для розповсюдження додатків на пристрої iOS.
Цей штраф є черговою регуляторною проблемою для технологічного гіганта в Європі, де влада все частіше перевіряє ділову практику великих технологічних компаній.
