22 грудня 2025, 16:05

Дохідність держоблігацій Японії злетіла до максимуму за 26 років

Фінансові ринки Азії розпочали тиждень зі знакового рекорду. У понеділок, 22 грудня, дохідність 10-річних державних облігацій Японії (JGB) підскочила на 8 базисних пунктів і сягнула 2,100%. Це найвищий показник із лютого 1999 року. Ринок реагує на рішучі кроки Банку Японії, який намагається приборкати інфляцію. Про це повідомляє WSJ.

Фінансові ринки Азії розпочали тиждень зі знакового рекорду.

Історичне підвищення ставок

Стрибок дохідності став прямою реакцією на рішення японського регулятора, ухвалене минулої п'ятниці. Банк Японії підвищив ключову облікову ставку з 0,5% до 0,75%. Для країни, яка десятиліттями жила в умовах нульових або від'ємних ставок, це тектонічний зсув — поточний рівень ставки є найвищим з 1995 року.

Керівництво центробанку пояснює свої дії тим, що інфляція в країні перестала бути тимчасовою. Вона підкріплюється зростанням зарплат і глибоко вкорінюється в економіці, що є болючою новиною для домогосподарств, які звикли до стабільних цін.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда вже попередив ринки: якщо економіка рухатиметься згідно з прогнозами, підвищення ставок продовжиться.

Парадокс єни та прогнози аналітиків

Попри підвищення ставки, японська єна у п'ятницю різко знецінилася до рівня 157,78 за долар. Такий слабкий курс національної валюти не спостерігався з 1990 року.

Це створює небезпечну спіраль: слабка єна робить імпорт (особливо енергоносіїв та продуктів харчування) надзвичайно дорогим. Щоб зупинити падіння валюти, регулятор змушений діяти агресивніше.

Економістка JPMorgan Аяко Фудзіта прогнозує, що Банк Японії не зупиниться:

«Банк, ймовірно, продовжить підвищувати ставки, щоб пом'якшити занепокоєння щодо слабкої єни».

JPMorgan очікує ще два підвищення у 2026 році — у квітні та жовтні, що доведе ставку до 1,25% до кінця року.

Глобальні наслідки: удар по світових ринках

Зростання дохідності японських облігацій — це погана новина для боргових ринків США та Європи.

Японські пенсійні фонди та страховики (найбільші у світі інституційні інвестори) можуть вирішити, що 2,1% вдома — це достатньо привабливо і безпечно. Це може призвести до розпродажу ними американських та європейських облігацій, що підштовхне вартість запозичень у всьому світі вгору.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
22 грудня 2025, 16:16
#
Ну что же, теперь японцы не будут покупать американские гособлигации, а это- очень серьёзный удар по США
