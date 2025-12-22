Один із найвідоміших світових виробників бурбону, Jim Beam, оголосив про безпрецедентне рішення: з 1 січня 2026 року компанія повністю зупиняє виробництво на своєму головному заводі у Клермонті, штат Кентуккі. Простій триватиме весь рік. Причиною такого кроку стали рекордні запаси продукції на складах та падіння попиту через нові торговельні війни. Про це повідомляє CNN.
Jim Beam зупиняє головний завод через надлишок бурбону та торговельні війни
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Чому зупиняють конвеєр
Керівництво компанії James B. Beam Distilling Co. пояснює рішення необхідністю збалансувати обсяги виробництва з реальними потребами ринку.
«Ми завжди оцінюємо рівень виробництва, щоб найкращим чином задовольнити споживчий попит, і нещодавно зустрілися з нашою командою, щоб обговорити обсяги на 2026 рік», — йдеться в заяві компанії.
Офіційно паузу використають для модернізації обладнання («інвестицій у покращення об'єкта»). Водночас виробництво не зупиниться повністю: дистиляцію перенесуть на інші майданчики — крафтову винокурню Fred B. Noe у Клермонті та завод Booker Noe у Бостоні (Кентуккі). Розлив у пляшки та складські операції також продовжаться у звичному режимі.
Удар по галузі: тарифи Трампа та бойкот Канади
Реальна економічна картина виглядає складнішою за просте «покращення заводу». Американські виробники алкоголю опинилися на передовій торговельних конфліктів.
- Канадський бойкот: У березні 2025 року Канада у відповідь на митну політику Дональда Трампа фактично заборонила продаж американського спиртного. Експорт віскі до Канади (одного з ключових ринків) обвалився на 85% у другому кварталі.
- Європейський фронт: ЄС також погрожував підвищити мита на американський віскі до 50% у відповідь на тарифи США на сталь та алюміній, хоча в серпні тимчасово призупинив цей крок.
Ситуацію ускладнює зміна поведінки споживачів, які через економічну нестабільність та кризу купівельної спроможності почали економити на алкоголі.
Рекордні запаси та податковий тиск
Склади в Кентуккі переповнені. За даними Асоціації дистиляторів Кентуккі, у штаті накопичилася рекордна кількість діжок із бурбоном, що визріває, — 16,1 мільйона штук.
Це створює додаткове фінансове навантаження, адже Кентуккі — єдиний штат, який стягує податок на діжки, що знаходяться у процесі витримки. Лише цього року виробники сплатили за це $75 млн, що на 27% більше, ніж у 2024 році.
Коментарі