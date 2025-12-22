Як зміниться нарахування пенсій у 2026 році

У 2026 році законодавство продовжить трансформуватися згідно з етапами пенсійної реформи, закладеної у попередні роки. Для майбутніх пенсіонерів цей рік стане часом посилення вимог до страхового стажу, але водночас принесе й очікувані підвищення виплат, прив’язаних до ключових соціальних стандартів. Про те, як зміниться нарахування пенсій в 2026 році «Мінфіну» розповів керуючий адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Іван Хомич.

Збільшення страхового стажу

Перше, на що варто звернути увагу тим, хто планує вихід на заслужений відпочинок, — це зміна вимог до тривалості страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно буде мати не менше 33 років стажу.

Нагадаю, що у 2025 році ця планка становила 32 роки. Це прямий наслідок пенсійної реформи, яка передбачає щорічне підвищення необхідного стажу на один рік до 2028 року.

Тим громадянам, які не досягнуть показника у 33 роки, доведеться відкласти вихід на пенсію до 63 або 65 років, залежно від наявного у них накопиченого стажу на той момент. Для виходу на пенсію в 63 роки в 2026 році потрібно мати не менше 23 роки стажу, а в 65 років — як і раніше 15 років стажу.

Тому важливо завчасно перевіряти дані про свій стаж. Це можна зробити на порталі електронних послуг Пенсійного Фонду, але за умови, що весь стаж до 2004 року оцифрований і відображається в Особистому кабінеті пенсіонера. В іншому випадку трудовий стаж підтверджується записами в трудовій книжці та ін. документами (військовий квиток, диплом про вищу освіту тощо).

Як зміняться мінімальні пенсії

Позитивні зміни очікуються вже з 1 січня 2026 року. Заплановане зростання мінімальної заробітної плати до 8647 грн стане підставою для перерахунку пенсій для певних категорій громадян.

Згідно з частиною 2 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для осіб, які досягли 65 років і мають повний стаж (у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років), мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати. Таким чином, для зазначених пенсіонерів мінімальна пенсія зросте з 3200 грн до 3458 грн.

Паралельно з цим, з 1 січня очікується зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2361 грн до 2595 грн. Цей показник є базовим для розрахунку мінімальних та максимальних розмірів пенсій, тому в 2026 році мінімальна пенсія складатиме 2595 грн, а максимальна 25950 грн (10 прожиткових мінімумів).

Крім того, зміна розміру прожиткового мінімуму потягне за собою перерахунок надбавок, підвищень та доплат, які прив'язані до нього, зокрема, зросте й доплата за понаднормовий стаж з 23,61 грн до 25,95 грн за кожний рік понад норму.

Календар перерахунків на 2026 рік також передбачає традиційні весняні етапи.

Індексація пенсій

З 1 березня має відбутися щорічна індексація пенсій, яка покликана частково перекрити інфляційні процеси та ріст середньої заробітної плати. А вже з 1 квітня органи Пенсійного фонду проведуть автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів, врахувавши їхній оновлений стаж або заробіток за останні два роки.

Окремої уваги потребує ситуація з індексацією виплат для цивільних пенсіонерів, яким пенсію було призначено у період з 2020 по 2024 роки. Існує ризик, що чинна урядова формула знову виявиться для них несправедливою.

Специфіка розрахунку полягає в тому, що через відносно високу базу нарахування в перші роки після виходу на пенсію, фактична індексація для цієї категорії часто «поглинається» різницею у розрахунках або обмежується фіксованими сумами. Якщо уряд не змінить нормативний підхід до порядку проведення індексації, у 2026 році таким пенсіонерам виплати буде збільшено лише частково або номінально.

Водночас хочу зазначити, що це питання не є безнадійним: судова практика наразі на боці громадян. У судовому порядку цілком реально зобов’язати органи Пенсійного фонду провести повний перерахунок та виплату індексації без застосування дискримінаційних обмежень.

Граничний термін оцифрування трудових книжок і щорічна ідентифікація

Також хочу наголосити на адміністративних процедурах, ігнорування яких може коштувати вам втрати виплат або частини стажу. До червня 2026 року спливає перехідний період для оцифрування трудових книжок. Громадянам та роботодавцям необхідно завершити передачу даних про трудову діяльність до реєстру застрахованих осіб. Якщо ви досі маєте лише паперову трудову книжку і ці дані не внесені в електронну систему, існує ризик втрати підтвердження стажу при його обчисленні, особливо якщо паперовий документ буде пошкоджено чи втрачено.

Також незмінною залишається вимога щодо проходження фізичної ідентифікації. Це процедура, яку необхідно проходити щорічно для підтвердження того, що особа є живою і має право на отримання виплат. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів, які перебувають за кордоном.

Непроходження ідентифікації є законною підставою для призупинення нарахування пенсійних виплат до моментів з’ясування обставин. Тому раджу не нехтувати цим обов’язком і скористатися доступними механізмами ідентифікації — через вебпортал Пенсійного фонду, «Дію» або консульські установи, щоб уникнути блокування карткових рахунків та зупинки виплат у 2026 році.