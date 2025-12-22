Прогноз ринку на 22 — 26 грудня 2025 року

Минулого тижня ключові центральні банки підбили підсумки. 18 грудня ЄЦБ залишив процентні ставки без змін, підтвердивши, що подальші рішення залежатимуть від динаміки основних макроекономічних показників. Того ж дня Банк Англії знизив ключову ставку з 4.0% до 3.75% на тлі уповільнення інфляції. 19 грудня Банк Японії зробив ще один крок до нормалізації монетарної політики, підвищивши ставку до 0.75%. Як зазначають у XFINE , на перші два рішення ринки відреагували доволі спокійно, тоді як рішення японського регулятора призвело до різкого зростання пари USD/JPY.

💶 EUR/USD

Найпомітніший рух у парі EUR/USD відбувся 16 грудня, коли вона різко зросла до 1.1804. У цей день у США вийшов відкладений великий блок даних щодо ринку праці та споживання. Ці публікації разом із переглядом очікувань щодо ставок ФРС посилили ослаблення долара. Згодом волатильність знизилася, і пара завершила тиждень на рівні 1.1708. Ковзні середні зберігають помірно бичачий ухил, проте імпульс слабшає через низьку передсвяткову ліквідність. Можлива нова спроба зростання з тестом зони 1.1760−1.1800, звідки не виключений відкат до 1.1650−1.1680, а далі до 1.1575−1.1615. Упевнений прорив вище 1.1800 відкриє шлях до 1.1900−1.1915 та 1.2000.

₿BTC/USD

Протягом усього тижня bitcoin торгувався в боковому діапазоні 84,400−90,365 і завершив п’ятницю поблизу його середини — на рівні 87,790. Індикатори вказують на обережний, злегка ведмежий настрій, однак загальна структура більше нагадує консолідацію, ніж сформований тренд. Можлива спроба прориву опору 89,500−90,365 з наступною ціллю 93,125−94,600. У разі невдачі ймовірний відкат до 84,400−85,100, далі розташовані підтримки 83,800 і 80,540.

🛢 Brent

16 грудня нафта Brent знизилася до 58.49 долара за барель — найнижчого рівня більш ніж за пів року. Незважаючи на слабкий долар, ринок у цей день сприймав нафту як актив, чутливий до попиту, а не як валютний хедж. Тиждень завершився поблизу 60.12. Рівень 60.00, ймовірно, стане ключовою зоною підтримки та опору. Ринок нафти залишається під тиском невизначеності попиту та фактору кінця року. Brent може скоригуватися до 61.50−63.00 з подальшим ризиком повернення до 60.00−59.00 і нижче — до річного мінімуму 58.17. У разі стійкого зростання наступною ціллю для биків стане зона 63.90−64.00, де сходяться горизонтальна та низхідна лінії опору.

🥇 XAU/USD

У межах висхідного тренду золото зіткнулося з сильним опором поблизу 4,350. Спроба 18 грудня оновити історичний максимум завершилася невдало, і після зростання до 4,375 пара XAU/USD розвернулася та закрилася біля 4,339 долара за унцію. Золото зберігає стійкий бичачий тренд, однак можлива короткострокова корекція до 4,300 з подальшим зростанням до 4,400−4,450 і далі до 4,500. Пробій нижче 4,250 тимчасово скасує бичачий сценарій і вкаже на ризик глибшої корекції до 4,170−4,200.

📈Висновок

Очікується, що майбутній тиждень пройде в умовах зниженої святкової ліквідності та обмеженої кількості важливих макроекономічних публікацій. Основна увага буде зосереджена на даних зі США, зокрема оновленні ВВП за Q3 та інфляції PCE, запланованих на 23−24 грудня.

Базові сценарії, на думку фахівців XFINE, виглядають так: для EUR/USD — нейтральний із помірно бичачим ухилом, поки пара утримується вище 1.1650. Для BTC/USD і Brent — нейтральний, помірно ведмежий. Для XAU/USD — бичачий, з інтересом до покупок на відкатах у зоні 4,250−4,280.

Аналітичний відділ XFINE