Facebook тестує оплату за поширення зовнішніх посилань — ЗМІ

Компанія Meta розпочала тестування нової системи, яка фактично вводить плату за поширення зовнішніх вебпосилань на платформі Facebook. Цей крок може стати черговим болючим ударом для новинних видань та цифрових медіа, які й так страждають від падіння трафіку із соціальних мереж. Про це повідомляє The Guardian, 18 грудня.

Суть експерименту

Згідно з повідомленням Meta, наразі триває «обмежене тестування» нової функції. Вона стосується користувачів, які не мають платної підписки Meta.

Умови обмеження:

Безплатно можна опублікувати лише два пости із зовнішніми посиланнями на місяць.

Це стосується певної групи сторінок Facebook та профілів у «Професійному режимі», який часто використовують кріейтори для монетизації.

Щоб зняти ліміт, користувачам пропонують оформити платну підписку.

У спливаючих повідомленнях, скріншотами яких діляться користувачі, Facebook попереджає:

«Починаючи з 16 грудня, певні профілі Facebook без Meta Verified будуть обмежені можливістю ділитися двома органічними публікаціями на місяць. Підпишіться на Meta Verified, щоб ділитися більшою кількістю посилань на Facebook, а також отримати значок підтвердження та додаткові переваги».

Загроза для медіаіндустрії

Хоча самі новинні організації наразі не включені до тестування (їхні сторінки можуть постити безлімітно), експерти б’ють на сполох. Головний ризик полягає в тому, що звичайні користувачі та лідери думок перестануть поширювати новини через ліміти.

Девід Баттл, засновник медіа-консалтингової компанії DJB Strategies, вважає, що Meta вже кілька років послідовно відсторонюється від новинного контенту.

«Після відмови від виплат видавцям і повного блокування новинних посилань у Канаді у відповідь на регулювання, стало зрозуміло, що новини більше не є стратегічними для компанії», — зазначив він.

За його словами, цей експеримент підсилює перехід від вільного розповсюдження інформації до монетизації охоплення. Це може бути спробою Meta «витиснути більше вартості зі старих платформ» на тлі витрат на штучний інтелект та невдач із метавсесвітом.

Позиція Meta

Представник Meta прокоментував ситуацію так:

«Це обмежений тест, щоб зрозуміти, чи додає можливість публікувати збільшений обсяг дописів із посиланнями додаткову цінність для передплатників Meta Verified».