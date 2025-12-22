Де купували нові авто в листопаді: топ-5 регіонів України

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді, повідомляє Укравтопром.