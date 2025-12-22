У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60,5% продажів нових легковиків у листопаді, повідомляє Укравтопром.
22 грудня 2025, 10:16
Де купували нові авто в листопаді: топ-5 регіонів України
Скільки та де купували авто
- За місяць у столиці придбали — 2585 авто.
- На Київщині було зареєстровано — 794 од.
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 693 авто.
- В Львівській обл. — 472 од.
- На Харківщині — 446 од.
Які моделі лідирують
- Бестселером місяця на ринку нових авто столиці став компактний кросовер RENAULT Duster.
- На Київщині та Львівщині частіше купували BYD Leopard 3.
- На Дніпропетровщині лідерська позиція у FIAT Titano.
- Найбільшим попитом у мешканців Харківської обл. користувався VW ID.UNYX.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2