«Київміськбуд» отримав нового керівника

З 19 грудня 2025 року ПрАТ «Холдингова компанія « Київміськбуд » очолив підприємець Дмитро Нікіфоров. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl, пише Forbes.ua.

Що відомо

На посту в. о. голови правління «Київміськбуд» він замінив Світлану Самсонову, яка тимчасово очолювала компанію після звільнення Василя Олійника у травні цього року.

За даними джерел ринку, найближчим часом планується зміна всього правління холдингової компанії, передає «Інтерфакс-Україна».

Хто такий Нікіфоров

Дмитро Нікіфоров — київський підприємець із досвідом роботи на фондових і фінансових ринках. Він директор «Юнітрейд маркет», заснував фінансову компанію «Омега Інвест», аптечну мережу «Омега» та бренд питної води VODA UA.

Нікіфоров також являється співзасновником криптогаманця з вбудованою платіжною карткою HitBit Pro.

За 2024 рік виторг «Київміськбуду» впав у 2,3 раза до 904,8 млн грн, порівнюючи з 2023-м, за даними YouControl. Але забудовник отримав 34,2 млн грн прибутку проти 111,6 млн грн збитків роком раніше. Результати першого кварталу 2025-го — 86,5 млн грн виторгу і 7 млн грн збитків.