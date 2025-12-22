Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 9:34

У США представили проєкт оподаткування криптовалют

Американські законодавці представили проєкт зі сплати податків із цифрових активів, який враховує невеликі транзакції зі стейблкоінами та дає відстрочку для стейкінгу. Про це пише Forklog.

Американські законодавці представили проєкт зі сплати податків із цифрових активів, який враховує невеликі транзакції зі стейблкоінами та дає відстрочку для стейкінгу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Двопартійна пропозиція, винесена представниками Максом Міллером зі штату Огайо та Стівеном Хорсфордом зі штату Невада, спрямована на внесення поправок до Податкового кодексу для відображення зростаючого використання криптовалют у платежах.

Основне завдання документа полягає в тому, щоб «виключити визнання доходом низькоприбуткових угод, що виникають внаслідок звичайного використання споживачами регульованих платіжних активів».

Згідно із законопроєктом, інвесторам не потрібно визнавати прибуток або збитки за операціями зі стейблкоінами на суму до $200, але лише за умови, якщо монета випущена ліцензованим емітентом відповідно до GENIUS Act.

Окрім платіжних операцій пропозиція порушує побоювання з приводу «фіктивного доходу» від стейкінгу та майнінгу. У разі ухвалення платникам податків дозволять відстрочку до п'яти років на визнання прибутком винагород, отриманих за рахунок блокування або видобутку активів.

Раніше отримані таким шляхом монети оподатковувалися відразу після отримання.

«Це положення покликане відобразити необхідний компроміс між негайним оподаткуванням володіння та контролю та повною відстрочкою до моменту розпорядження позицією», — йдеться у документі.

Проект також поширює існуючий податковий режим для операцій з кредитування в цінних паперах на певні схеми надання цифрових активів у борг, застосовує правила «фіктивного продажу» до криптовалютів, що активно торгуються, і дозволяє трейдерам і дилерам вибирати метод обліку монет.

Нагадаємо

У грудні в рамках GENIUS Act Федеральна корпорація зі страхування депозитів США опублікувала пропозицію правил, що регулюють процес подання заявок на випуск стабільних монет.

У тому ж місяці Комісія з термінової біржової торгівлі запустила пілотну програму з використання цифрових активів як забезпечення на ринках деривативів.

Джерело: Мінфін
