У Фінляндії зафіксовано найвищий рівень банкрутств з 1997 року

Кількість банкрутств у Фінляндії досягло найвищого рівня майже за три десятиліття, при цьому найбільший внесок у зростання неплатоспроможності зробили будівельні компанії. Про це пише Bloomberg із посиланням на статистичне управління країни.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Банкрутство компаній

За даними відомства, станом на кінець листопада понад 3,8 тисячі фінських компаній подали заяви про банкрутство за останні 12 місяців, що є максимальним показником з 1997 року.

«Будівельна галузь протягом усього року займає верхні рядки в статистиці банкрутств», — заявив у прес-релізі головний актуарій статистичного управління Томмі Вейстамо.

Водночас, за його словами, будівництво залишається єдиною галуззю, де кількість банкрутств скоротилася порівняно із ситуацією дворічної давності.

«Ці дані посилюють похмуру картину для північного члена єврозони, який з 2020 року демонструє найгірші показники в Європі», — йдеться у матеріалі Bloomberg.