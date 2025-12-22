Уряд ухвалив рішення додатково спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. Про це повідомила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
22 грудня 2025, 8:00
Підтримка полонених: уряд ухвалив рішення про виділення ще 400 млн грн
На що підуть кошти
Кошти підуть на щорічні грошові виплати і дозволять закрити потребу в такій допомозі до кінця 2025 року.
Скільки усього виділено коштів
Загалом цього року держава вже спрямувала 1,2 млрд грн на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених. Допомогу отримали майже 12 тисяч людей — як у вигляді одноразових виплат після звільнення, так і щорічних виплат за кожен рік перебування в полоні.
«Держава має забезпечити гідність для тих, хто пережив незаконне позбавлення свободи, і їхніх сімей, які чекають на повернення своїх рідних», — підкреслила Очільниця Уряду.
Джерело: Мінфін
