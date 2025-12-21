Multi від Мінфін
21 грудня 2025, 16:04

З 2026 року НБУ почне перевіряти банки на рівень інклюзивності — Пишний

Національний банк України анонсував суттєві зміни у системі нагляду за фінансовими установами. Регулятор ухвалив принципове рішення включити оцінку доступності фінансових послуг до переліку обов'язкових інспекційних процедур. Це стало реакцією на проблеми, з якими стикаються ветерани та люди з інвалідністю при обслуговуванні у відділеннях. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

Національний банк України анонсував суттєві зміни у системі нагляду за фінансовими установами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція на інцидент з ветераном

Останню в цьому році зустріч із керівниками найбільших банків регулятор присвятив темі безбар'єрності. Каталізатором розмови став нещодавній інцидент із ветераном Русланом Книшем, який зіштовхнувся з проблемами в обслуговуванні.

У Нацбанку наголошують: це не проблема однієї конкретної установи, а виклик для всієї системи. Провівши оперативний аналіз регуляцій, в НБУ дійшли висновку, що чинні правила дають банкам достатньо гнучкості, аби уникати таких ситуацій.

Що зміниться для банків

Починаючи з 2026 року, доступність послуг стане предметом офіційної інспекційної оцінки НБУ. Інспектори перевірятимуть банки за такими критеріями:

  • Стратегія: чи є інклюзивність частиною планів розвитку банку.
  • Процеси: як налаштована організаційно-функціональна робота.
  • Продукти: чи адаптовані вони для людей з інвалідністю.
  • Персонал: чи проходять співробітники відповідне навчання.

Вимоги до фінустанов вже зараз

Не чекаючи 2026 року, НБУ очікує від банків негайного перегляду внутрішніх процедур. Йдеться про широкий спектр змін: від усунення фізичних бар'єрів у відділеннях до адаптації договорів та впровадження альтернативних способів ідентифікації клієнтів (що особливо важливо для людей з пораненнями).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
21 грудня 2025, 16:37
#
В результате все новые затраты переложат на конечного потребителя.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
