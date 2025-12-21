Новий рекорд: хакери з КНДР викрали понад $2 млрд у криптовалюті за рік

Північна Корея перетворила кіберзлочинність на одну з найприбутковіших статей свого бюджету. 2025 рік став рекордним для хакерів, які працюють під егідою Пхеньяна: з січня вони викрали цифрових активів на суму понад 2,02 мільярда доларів . Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на дані аналітичної компанії Chainalysis.

«Золотий» рік для кіберзлочинців

За даними блокчейн-аналітиків, цього року північнокорейські зловмисники вкрали на 50% більше криптовалюти, ніж у 2024 році. Загалом із 2016 року режим Кім Чен Ина незаконно привласнив цифрових активів на суму $6,75 млрд.

Левову частку цьогорічного «улову» забезпечила одна масштабна операція. Наприкінці лютого хакери зламали біржу Bybit, вивівши з неї $1,5 млрд. Цей злам став найбільшою крадіжкою в історії криптоіндустрії за обсягом вкрадених коштів. Для порівняння, загальний обсяг крадіжок у всьому криптосвіті за 2025 рік склав $3,4 млрд — тобто майже половину цієї суми «заробили» саме північнокорейці однією атакою.

Навіщо Пхеньяну біткоїни?

Офіційні особи США та ООН ще з 2019 року заявляють, що викрадені кошти йдуть на фінансування ядерної та ракетної програм КНДР.

Експерти наголошують, що хакери не лише вдосконалюють методи злому, а й користуються зростанням популярності та вартості криптовалют у світі. Ендрю Фірман із Chainalysis пояснює це унікальною цінністю крипти для ізольованої країни: глобальний доступ 24/7 дозволяє обходити санкції та заробляти гроші, не виходячи з-за комп'ютера.