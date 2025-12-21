Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $700 мільярдів

Американський бізнесмен Ілон Маск встановив новий абсолютний рекорд багатства, перетнувши позначку у 700 мільярдів доларів . Це сталося після того, як Верховний суд штату Делавер відновив його право на пакет опціонів Tesla вартістю 139 мільярдів доларів, який раніше був заблокований. Про це повідомляє Forbes.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Судова перемога ціною в мільярди

Різке зростання оцінки капіталу Маска відбулося у п'ятницю ввечері. Верховний суд скасував рішення суду нижчої інстанції від січня 2024 року, яке визнавало процес нагородження Маска опціонами у 2018 році «несправедливим» щодо акціонерів через його вплив на раду директорів.

Як рахували раніше: Через судову тяганину Forbes із січня 2024 року враховував ці опціони лише на 50% від їхньої вартості.

Що змінилося: Після вердикту про те, що скасування нагороди було «неналежним засобом правового захисту», видання зняло дисконт. Це миттєво додало до оцінки статків мільярдера $69,5 млрд.

Тепер Forbes оцінює загальний капітал Ілона Маска у рекордні $749 млрд.

Структура імперії Маска

Завдяки рішенню суду, Tesla знову стала найдорожчим активом у портфелі бізнесмена, обійшовши космічну компанію SpaceX.

Tesla: Загальна вартість частки Маска становить $338 млрд. Сюди входять відновлені опціони та 12% простих акцій компанії (вартістю $199 млрд).

SpaceX: Частка Маска (оцінюється у 42%) тепер коштує $336 млрд. Це базується на грудневій пропозиції про викуп акцій, яка оцінила всю ракетну компанію у $800 млрд.

Цікаво, що всього за чотири дні до цього Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $600 млрд.

Прірва між лідерами

Розрив між найбагатшою людиною світу та рештою учасників рейтингу став колосальним. Ілон Маск зараз майже на пів трильйона доларів багатший за свого найближчого переслідувача — співзасновника Google Ларрі Пейджа, чий капітал оцінюють у $253 млрд. Фактично, Маску не вистачає «одного Ларрі Пейджа», щоб стати першим у світі трильйонером.