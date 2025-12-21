Американський бізнесмен Ілон Маск встановив новий абсолютний рекорд багатства, перетнувши позначку у 700 мільярдів доларів. Це сталося після того, як Верховний суд штату Делавер відновив його право на пакет опціонів Tesla вартістю 139 мільярдів доларів, який раніше був заблокований. Про це повідомляє Forbes.
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $700 мільярдів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Судова перемога ціною в мільярди
Різке зростання оцінки капіталу Маска відбулося у п'ятницю ввечері. Верховний суд скасував рішення суду нижчої інстанції від січня 2024 року, яке визнавало процес нагородження Маска опціонами у 2018 році «несправедливим» щодо акціонерів через його вплив на раду директорів.
- Як рахували раніше: Через судову тяганину Forbes із січня 2024 року враховував ці опціони лише на 50% від їхньої вартості.
- Що змінилося: Після вердикту про те, що скасування нагороди було «неналежним засобом правового захисту», видання зняло дисконт. Це миттєво додало до оцінки статків мільярдера $69,5 млрд.
Тепер Forbes оцінює загальний капітал Ілона Маска у рекордні $749 млрд.
Структура імперії Маска
Завдяки рішенню суду, Tesla знову стала найдорожчим активом у портфелі бізнесмена, обійшовши космічну компанію SpaceX.
- Tesla: Загальна вартість частки Маска становить $338 млрд. Сюди входять відновлені опціони та 12% простих акцій компанії (вартістю $199 млрд).
- SpaceX: Частка Маска (оцінюється у 42%) тепер коштує $336 млрд. Це базується на грудневій пропозиції про викуп акцій, яка оцінила всю ракетну компанію у $800 млрд.
Цікаво, що всього за чотири дні до цього Маск став першою людиною, чиї статки перевищили $600 млрд.
Прірва між лідерами
Розрив між найбагатшою людиною світу та рештою учасників рейтингу став колосальним. Ілон Маск зараз майже на пів трильйона доларів багатший за свого найближчого переслідувача — співзасновника Google Ларрі Пейджа, чий капітал оцінюють у $253 млрд. Фактично, Маску не вистачає «одного Ларрі Пейджа», щоб стати першим у світі трильйонером.
Коментарі