21 грудня 2025, 12:06

Рекордні $61 млрд в інфраструктуру ШІ: ринок дата-центрів переживає будівельний бум попри страхи інвесторів

Глобальний ринок угод щодо центрів обробки даних досяг нового історичного максимуму у 2025 році. Головним драйвером цього зростання стало масштабне будівництво інфраструктури, необхідної для обслуговування енергоємних завдань штучного інтелекту. Про це повідомляє CNBC.

Глобальний ринок угод щодо центрів обробки даних досяг нового історичного максимуму у 2025 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Будівельна лихоманка» на тлі рекордних боргів

За даними S&P Global, з початку року в ринок дата-центрів було влито понад $61 млрд. Це перевищує показник минулого року ($60,8 млрд) і свідчить про те, що аналітики називають «глобальною будівельною лихоманкою».

Однак змінилася структура фінансування цього буму. Технологічні гіганти (так звані гіперскейлери) дедалі частіше відмовляються від використання власної готівки на користь позикового капіталу.

  • Випуск боргових зобов'язань: Обсяг випуску боргу в секторі майже подвоївся і сягнув $182 млрд у 2025 році (проти $92 млрд роком раніше).
  • Лідери запозичень: Найактивнішими позичальниками стали Meta та Google. Власник Facebook залучив $62 млрд боргу з 2022 року, причому майже половину цієї суми — лише у 2025 році.

Нервозність ринку та інцидент з Oracle

Зростання відбувається на тлі побоювань інвесторів щодо можливої «бульбашки» у сфері ШІ. Ринок став дуже чутливим до будь-яких новин про фінансування.

Яскравим прикладом стала ситуація з акціями хмарної компанії Oracle, які впали на 5% у середу. Причиною стало повідомлення у ЗМІ про те, що інвестиційна фірма Blue Owl Capital нібито відмовилася від фінансування дата-центру вартістю $10 млрд. Хоча Oracle заперечила цю інформацію, хвиля розпродажів зачепила й інших виробників чипів — Broadcom, Nvidia та AMD.

Географічний розрив та прогнози

США залишаються беззаперечним лідером за кількістю угод (понад 100 транзакцій за 11 місяців). За прогнозами ING, інвестиції в американські дата-центри можуть бути вп'ятеро вищими за європейські. Також активно зростає ринок Близького Сходу, де багаті країни Перської затоки прагнуть стати новими хабами ШІ.

Попри волатильність, аналітики зберігають оптимізм.

«Конкурентна динаміка серед розробників передових ШІ-моделей, таких як OpenAI, Alphabet та Anthropic, швидко змінюється, і це впливає на настрої інвесторів. Але загалом ми бачимо, що попит на застосування ШІ продовжить потужно зростати у 2026 році», — зазначив Юрій Струта, аналітик S&P Global Market Intelligence.

Він також додав, що через дефіцит енергопостачання вже збудовані дата-центри ставатимуть ще ціннішими активами, а оцінка вартості компаній у цьому секторі може зрости ще більше.

Чому ШІ вимагає стільки «бетону та заліза»

Коли ми говоримо про «хмару» або штучний інтелект, це звучить ефемерно. Насправді ж ШІ — це гігантські ангари (дата-центри), набиті тисячами серверних стійок, які споживають колосальну кількість електроенергії та виділяють стільки тепла, що потребують складних систем охолодження.

Навчання однієї великої мовної моделі вимагає потужностей, яких вистачило б для живлення невеликого міста. Гіперскейлери (Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Meta) змушені будувати нові дата-центри не «про запас», а щоб задовольнити поточний дефіцит обчислювальної потужності. Перехід на боргове фінансування свідчить про те, що ці компанії намагаються зберегти власну ліквідність для інших цілей, перекладаючи ризики будівництва інфраструктури на фінансові ринки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
