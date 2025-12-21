Multi від Мінфін
21 грудня 2025, 11:12

«€90 млрд не вистачить»: міністр фінансів закликав створити «репараційну позику»

Попри схвалення Радою Європейського Союзу масштабного пакета фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро, Україна наголошує на необхідності подальших системних рішень. Міністр фінансів Сергій Марченко під час звернення до лідерів фінансового сектору країн «Великої сімки» (G7) заявив, що навіть цієї суми недостатньо для повного покриття потреб країни в умовах затяжної війни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Попри схвалення Радою Європейського Союзу масштабного пакета фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро, Україна наголошує на необхідності подальших системних рішень.

Стратегія «репараційної позики»

Суть ідеї полягає в тому, щоб фінансування України здійснювалося під заставу майбутніх репарацій від агресора.

«Фінансова стабільність є стратегічно важливою в умовах війни. Зміцнюючи її сьогодні, ми наближаємо справедливий мир. Reparations Loan — це системне рішення на довгі роки. Воно дозволить забезпечити сталі оборонні можливості та захистить Європу від майбутніх конфліктів», — підкреслив міністр.

Марченко також акцентував на тому, що побоювання західних партнерів щодо юридичних чи фінансових ризиків такого механізму є неспівмірними із загрозами, які несе війна:

«Ризики для Європи від можливої поразки України значно перевищують ризики впровадження репараційного механізму», підкреслив Міністр.

Бюджет війни-2026

Очільник Мінфіну запевнив партнерів, що потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний, 2025 рік, забезпечено в повному обсязі. Велику роль у цьому відіграли кредити ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), які погашаються коштом доходів від заморожених російських активів.

Проте Україна вже готується до фінансових викликів наступного року. Марченко окреслив параметри бюджету на 2026 рік, які свідчать про перехід економіки на «воєнні рейки» на довгу перспективу:

  • 60% усіх видатків бюджету спрямовано виключно на сектор оборони та безпеки.
  • Збереження значних обсягів зовнішньої допомоги залишається критично важливим для виживання держави.

Що таке «Кредит ERA» та механізм репарацій

Кредити ERA — це механізм, узгоджений G7 раніше. Він передбачає надання Україні позик, які повертаються не з українського бюджету, а виключно за рахунок прибутків (відсотків), що генеруються замороженими суверенними активами РФ на Заході (тіло активів при цьому залишається недоторканим).

Нова пропозиція Марченка (Reparations Loan) йде далі. Хоча деталі механізму ще обговорюються, концептуально йдеться про позику, де джерелом погашення є основна сума репарацій, які Росія буде зобов'язана виплатити за міжнародним правом. Це спроба монетизувати майбутні репарації вже зараз, переклавши борговий тягар з плечей України та платників податків ЄС/США безпосередньо на агресора.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
21 грудня 2025, 15:04
#
Может проследить чтобы не было в цепи поставок 100500 прокладок? Та не- чушь какая-то. 17 компаний аффилированных с некими братками из Винницы, имеют рентабельность на постройке укреплений в 264%. А говорят что Украина- бедная. Не нужно Украине давать деньги- у неё их достаточно, раз дают столько воровать.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
