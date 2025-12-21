Вхід до фонтану Треві у Римі стане платним для туристів

Влада Рима ухвалила рішення змінити модель доступу до однієї з найвідоміших пам'яток світу. Вже з 1 лютого доступ до нижнього ярусу фонтану Треві стане платним для гостей міста. Це частина нової тарифної стратегії мерії, спрямованої на боротьбу з надмірним туризмом та генерацію коштів для утримання історичної спадщини. Про це повідомляє Ansa.

Нова тарифна сітка та правила доступу

Згідно з рішенням Капітолію (мерії Рима), вводиться диференційована система оплати за відвідування популярних локацій:

Фонтан Треві: Вхід до зони безпосередньо біля води коштуватиме 2 євро. Доступ буде лімітованим, щоб уникнути тисняви.

Музеї: Вводиться квиток вартістю 5 євро для відвідування п'яти об'єктів, які раніше були безкоштовними: вілли Максенція, Музею Наполеона, Музею античної скульптури Джованні Барракко, музеїв Карло Білотті та П'єтро Каноніка.

Для мешканців Рима та студентів, що навчаються у столиці, вхід до всіх муніципальних музеїв та пам'яток залишається безкоштовним.

Економіка рішення: мільйони на бруківці

Головна мета нововведення — не лише регулювання потоків людей, а й створення стабільного джерела фінансування. За оцінками мера, впровадження вхідного квитка до фонтану Треві принесе міському бюджету орієнтовно 6,5 млн євро на рік.

Ці розрахунки базуються на статистиці відвідувань: щодня пам'ятку оглядають у середньому 30 тисяч осіб, а в пікові дні ця цифра сягає 70 тисяч. Загалом за останній рік локацію відвідали рекордні 9 мільйонів туристів.

Отримані кошти будуть акумульовані у спеціальному фонді, призначеному виключно для технічного обслуговування, реставрації та збереження монументів. Мерія зазначає, що після завершення фінансування в рамках плану відновлення, місту необхідні власні стабільні ресурси.