Вхід до фонтану Треві у Римі стане платним для туристів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 грудня 2025, 9:00

Вхід до фонтану Треві у Римі стане платним для туристів

Влада Рима ухвалила рішення змінити модель доступу до однієї з найвідоміших пам'яток світу. Вже з 1 лютого доступ до нижнього ярусу фонтану Треві стане платним для гостей міста. Це частина нової тарифної стратегії мерії, спрямованої на боротьбу з надмірним туризмом та генерацію коштів для утримання історичної спадщини. Про це повідомляє Ansa.

Влада Рима ухвалила рішення змінити модель доступу до однієї з найвідоміших пам'яток світу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова тарифна сітка та правила доступу

Згідно з рішенням Капітолію (мерії Рима), вводиться диференційована система оплати за відвідування популярних локацій:

  • Фонтан Треві: Вхід до зони безпосередньо біля води коштуватиме 2 євро. Доступ буде лімітованим, щоб уникнути тисняви.
  • Музеї: Вводиться квиток вартістю 5 євро для відвідування п'яти об'єктів, які раніше були безкоштовними: вілли Максенція, Музею Наполеона, Музею античної скульптури Джованні Барракко, музеїв Карло Білотті та П'єтро Каноніка.

Для мешканців Рима та студентів, що навчаються у столиці, вхід до всіх муніципальних музеїв та пам'яток залишається безкоштовним.

Економіка рішення: мільйони на бруківці

Головна мета нововведення — не лише регулювання потоків людей, а й створення стабільного джерела фінансування. За оцінками мера, впровадження вхідного квитка до фонтану Треві принесе міському бюджету орієнтовно 6,5 млн євро на рік.

Ці розрахунки базуються на статистиці відвідувань: щодня пам'ятку оглядають у середньому 30 тисяч осіб, а в пікові дні ця цифра сягає 70 тисяч. Загалом за останній рік локацію відвідали рекордні 9 мільйонів туристів.

Отримані кошти будуть акумульовані у спеціальному фонді, призначеному виключно для технічного обслуговування, реставрації та збереження монументів. Мерія зазначає, що після завершення фінансування в рамках плану відновлення, місту необхідні власні стабільні ресурси.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Exba
Exba
21 грудня 2025, 9:50
#
А ночью как? Закроют вход? Останется только пересматривать «Сладкую жизнь» Феллини)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами