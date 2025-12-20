Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 грудня 2025, 14:18

Застосунок ChatGPT заробив $3 млрд, обігнавши за темпами TikTok та HBO Max

Мобільна версія чат-бота від OpenAI досягла вражаючого фінансового рубежу, підтвердивши статус одного з найуспішніших продуктів в історії технологій. Сукупний дохід застосунку на платформах iOS та Android перетнув позначку в 3 мільярди доларів. Левова частка цієї суми була згенерована саме протягом поточного року, що свідчить про масову інтеграцію штучного інтелекту в повсякденне життя користувачів. Про це повідомляє аналітична платформа Appfigures, передає Ліга.

Мобільна версія чат-бота від OpenAI досягла вражаючого фінансового рубежу, підтвердивши статус одного з найуспішніших продуктів в історії технологій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні темпи збагачення

Аналітики фіксують стрімке зростання фінансових показників компанії Сема Альтмана. Динаміка доходів виглядає як геометрична прогресія:

  • 2023 рік (рік запуску): мобільний застосунок приніс $42,9 млн.
  • 2024 рік: виторг зріс до $487 млн.
  • 2025 рік: користувачі витратили в застосунку рекордні $2,48 млрд.

Щоб досягти планки у $3 млрд, ChatGPT знадобився лише 31 місяць. Це значно швидше, ніж у інших технологічних гігантів. Для порівняння:

  • Соціальній мережі TikTok для цього знадобилося 58 місяців.
  • Стрімінговому сервісу HBO Max — 46 місяців.
  • Платформі Disney+ — 42 місяці.

На чому заробляє OpenAI

Основним джерелом прибутку залишаються передплати. Користувачі активно купують стандартний пакет ChatGPT Plus за $20 на місяць, а також просунуту версію Pro вартістю $200 на місяць.

Крім того, компанія шукає нові шляхи монетизації. Цього тижня OpenAI запустила власний маркетплейс (магазин застосунків) безпосередньо всередині екосистеми ChatGPT, який має стати додатковим джерелом доходів.

Перегони технологій: хто дихає в спину

Попри лідерство OpenAI, конкуренція на ринку загострюється:

  • xAI: Найближчим переслідувачем за темпами росту аналітики називають чат-бот Grok від Ілона Маска, який входить до підписки соцмережі X.
  • Google: Техногігант експериментує з впровадженням реклами у результати пошуку, згенеровані штучним інтелектом.
  • Anthropic: Розробник чат-бота Claude зробив ставку на бізнес-клієнтів. Компанія планує досягти річного доходу в $70 млрд до 2028 року, фокусуючись на корпоративному сегменті.

Чому це важливо

Цифри доводять, що користувачі сприймають ШІ не як іграшку, а як робочий інструмент, за який готові віддавати значні кошти.

Успіх мобільної версії підштовхує інші компанії відмовлятися від безкоштовних моделей доступу на користь платних підписок.

Швидкість, з якою ChatGPT випередив TikTok і Disney+, показує, що попит на генеративний штучний інтелект є одним із наймасштабніших в історії технологій, що змушує інвесторів ще активніше вкладати кошти в цей сектор.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
