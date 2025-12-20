Застосунок ChatGPT заробив $3 млрд, обігнавши за темпами TikTok та HBO Max

Мобільна версія чат-бота від OpenAI досягла вражаючого фінансового рубежу, підтвердивши статус одного з найуспішніших продуктів в історії технологій. Сукупний дохід застосунку на платформах iOS та Android перетнув позначку в 3 мільярди доларів . Левова частка цієї суми була згенерована саме протягом поточного року, що свідчить про масову інтеграцію штучного інтелекту в повсякденне життя користувачів. Про це повідомляє аналітична платформа Appfigures, передає Ліга.

Рекордні темпи збагачення

Аналітики фіксують стрімке зростання фінансових показників компанії Сема Альтмана. Динаміка доходів виглядає як геометрична прогресія:

2023 рік (рік запуску): мобільний застосунок приніс $42,9 млн.

2024 рік: виторг зріс до $487 млн.

2025 рік: користувачі витратили в застосунку рекордні $2,48 млрд.

Щоб досягти планки у $3 млрд, ChatGPT знадобився лише 31 місяць. Це значно швидше, ніж у інших технологічних гігантів. Для порівняння:

Соціальній мережі TikTok для цього знадобилося 58 місяців.

Стрімінговому сервісу HBO Max — 46 місяців.

Платформі Disney+ — 42 місяці.

На чому заробляє OpenAI

Основним джерелом прибутку залишаються передплати. Користувачі активно купують стандартний пакет ChatGPT Plus за $20 на місяць, а також просунуту версію Pro вартістю $200 на місяць.

Крім того, компанія шукає нові шляхи монетизації. Цього тижня OpenAI запустила власний маркетплейс (магазин застосунків) безпосередньо всередині екосистеми ChatGPT, який має стати додатковим джерелом доходів.

Перегони технологій: хто дихає в спину

Попри лідерство OpenAI, конкуренція на ринку загострюється:

xAI: Найближчим переслідувачем за темпами росту аналітики називають чат-бот Grok від Ілона Маска, який входить до підписки соцмережі X.

Google: Техногігант експериментує з впровадженням реклами у результати пошуку, згенеровані штучним інтелектом.

Anthropic: Розробник чат-бота Claude зробив ставку на бізнес-клієнтів. Компанія планує досягти річного доходу в $70 млрд до 2028 року, фокусуючись на корпоративному сегменті.

Чому це важливо

Цифри доводять, що користувачі сприймають ШІ не як іграшку, а як робочий інструмент, за який готові віддавати значні кошти.

Успіх мобільної версії підштовхує інші компанії відмовлятися від безкоштовних моделей доступу на користь платних підписок.

Швидкість, з якою ChatGPT випередив TikTok і Disney+, показує, що попит на генеративний штучний інтелект є одним із наймасштабніших в історії технологій, що змушує інвесторів ще активніше вкладати кошти в цей сектор.