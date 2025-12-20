НБУ ставить ультиматум малим держбанкам: реформи або санкції через брак капіталу

Національний банк України звернувся до фінансових установ, які не дотримуються нормативів регулятивного капіталу, з чіткою вимогою: терміново налагодити бізнес-процеси та розробити ефективний план порятунку. Якщо банк не здатен побудувати дієву бізнес-модель, яка приносить прибуток і покриває ризики, регулятор готовий застосовувати жорсткі заходи впливу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Проблемні банки

У центрі уваги опинилися дві невеликі державні фінустанови — «Мотор-Банк» та «PIN Bank». За даними Нацбанку, саме вони наразі порушують мінімальні вимоги до розміру капіталу. Хоча їхній вплив на ринок є незначним (сумарна частка активів становить лише 0,02% від усієї системи), регулятор вимагає порядку.

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації звіту про фінансову стабільність чітко окреслив позицію центробанку:

«Банку достатньо мати план дій, підвищувати операційну ефективність і мінімізувати негативний вплив своєї діяльності на капітал. Якщо це неможливо, то, найімовірніше, у нього немає дієвої бізнес-моделі».

Фінансові результати цих установ підтверджують занепокоєння НБУ. За підсумками 11 місяців:

«PIN Bank» (передостаннє місце за активами серед 60 банків) отримав збиток у 49,5 млн грн.

«Мотор-Банк» (56-те місце за активами) спрацював у «мінус» на 2,3 млн грн.

При цьому в Нацбанку наголосили, що не бачать потреби у вливанні державних коштів (докапіталізації) в ці банки, і такі зобов'язання відсутні в домовленостях із МВФ.

Стрес-тести та здоров'я системи

Попри проблеми окремих дрібних гравців, банківська система України загалом демонструє високу стійкість. У 2025 році НБУ вперше з початку повномасштабного вторгнення провів стрес-тестування за найгіршим сценарієм (кризові умови рівня 2022 року).

Результати показали, що банки мають достатній запас міцності. Лише дев'ять установ (на які припадає 18% активів ринку) потребували підвищення рівня капіталу, але вони вже працюють над зменшенням ризиків.

Поточні показники системи виглядають переконливо:

Середній норматив достатності капіталу — у 1,5 раза вищий за мінімум.

Нормативи основного капіталу — більш ніж удвічі перевищують вимоги.

Європейські правила з 2027 року

Регулятор також анонсував зміни у правилах гри, що наближають український банкінгу до стандартів Євросоюзу. З початку 2027 року: