Останні американські пенні пішли з молотка за рекордні $16,7 мільйона

Сполучені Штати офіційно перегорнули сторінку в історії своєї валюти . Останні одноцентові монети (пенні), викарбовувані Монетним двором США, були продані на аукціоні за приголомшливу суму — 16,76 мільйона доларів . Про це повідомляє NBC New York.

Історичний аукціон

Каліфорнійський аукціонний дім Stack’s Bowers Galleries повідомив про продаж 232 наборів монет, випущених спеціально до завершення карбування пенні. Кожен набір складався з трьох унікальних екземплярів:

пенні зразка 2025 року від Монетного двору у Філадельфії;

пенні зразка 2025 року від Монетного двору у Денвері (з позначкою «D»);

спеціального пенні, викарбовуваного з чистого 24-каратного золота у Філадельфії.

Ажіотаж серед колекціонерів був безпрецедентним — торги тривали чотири години. У середньому один набір коштував покупцям 72 000 доларів.

Рекордні суми

Найбільшу увагу привернули перший та останній лоти. Перший набір монет було продано за 200 000 доларів. А останній набір, який містив фінальні пенні, що коли-небудь зійшли з конвеєра, встановив абсолютний рекорд для сучасної валюти США — 800 000 доларів.

Це перевершило попередній рекорд у 550 000 доларів, який належав долару Сакагавеї, що побував у космосі.

Чому зупинили виробництво

Причиною відмови від одноцентових монет стала їхня економічна недоцільність. Президент Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту зупинити виробництво пенні в рамках заходів зі скорочення бюджетних витрат.

У листопаді, після 232 років безперервного випуску, Монетний двір у Філадельфії викарбував останні монети.

«Хоча загальне виробництво завершується сьогодні, спадщина пенні житиме й далі», — зазначила виконувачка обов'язків директора Монетного двору Крісті Макнеллі.

Що буде з дрібними грошима далі

Наразі в обігу залишається близько 300 мільярдів мідних монет. Вони й надалі будуть законним платіжним засобом. Проте без нових надходжень пенні поступово зникатимуть із повсякденного вжитку, перетворюючись здебільшого на сувеніри та історичні пам'ятки.

Скільки коштувала державі «дешева» монета?

Рішення про зупинку карбування має суто математичне обґрунтування. За даними Монетного двору США за 2024 рік, виробництво однієї монети номіналом в 1 цент коштувало платникам податків 3,69 цента.

Вартість виготовлення грошей перевищує їхній номінал. Лише у 2024 році через випуск пенні бюджет США втратив понад 85 мільйонів доларів. Причина полягає у дорожнечі металів (сучасні пенні на 97,5% складаються з цинку та на 2,5% з міді) та виробничих процесах. Також варто зазначити, що на останніх монетах, проданих на аукціоні, було нанесено спеціальний знак «Омега» (Ω) — символ завершення циклу.