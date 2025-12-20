Multi від Мінфін
20 грудня 2025, 11:15

Індекс відновлення ділової активності в Україні впав до нуля

Український промисловий сектор демонструє ознаки охолодження: третій місяць поспіль Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) погіршується. У листопаді цей показник знизився з рівня 0,03 до абсолютної позначки «нуль», що свідчить про зупинку позитивної динаміки відновлення. Про це повідомляє Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Український промисловий сектор демонструє ознаки охолодження: третій місяць поспіль Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) погіршується.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто постраждав найбільше

Опитування, яке охопило 485 промислових підприємств, виявило нерівномірність ситуації на ринку. Найскладніше доводиться мікробізнесу — після двох місяців відносної стабільності їхні показники впали до найнижчого рівня серед усіх груп. Також погіршилися настрої у власників великих та середніх компаній. Єдиним сегментом, де зафіксовано певне покращення, стали малі підприємства.

Загальна тенденція до зниження виробничих обертів зберігається:

  • Повне завантаження: Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, скоротилася з 6% до 5%.
  • Високе завантаження (75−99%): Кількість таких компаній зменшилася на 2 відсоткові пункти — до 57%.
  • Середнє завантаження (50−74%): Сюди перемістилася частина бізнесу, збільшивши частку цієї групи до 23%.

Парадокс очікувань: працюємо краще, але віримо в майбутнє менше

У листопаді склалася цікава ситуація: поточні результати бізнесу покращилися, проте віра в майбутнє похитнулася.

Кількість підприємств, які звітували про реальне зростання обсягів виробництва, зросла з 16,5% до 20,2%. Аналогічна ситуація з експортом: про збільшення поставок за кордон повідомили 21,2% респондентів (проти 15,5% у жовтні).

Однак плани на найближчі місяці стають песимістичнішими:

  • Лише 34,8% планують збільшувати виробництво взимку (було 37,5%).
  • Лише 37,6% очікують зростання експорту (було 46,6%).

Робота «з коліс» та дефіцит замовлень

Бізнес втрачає можливість планувати на довгу перспективу. Агрегований показник перспектив промисловості впав до 0,08.

«Підприємства вже відчувають брак нових замовлень. Середній термін скоротився з 4,1 місяця в жовтні до 3,6 місяця в листопаді. Зросла частка тих, хто працює з коліс, — з 21% до 29%», — пояснила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Невизначеність на півріччя вперед зростає як щодо фінансового стану власних компаній (з 20% до 27,2%), так і щодо економіки країни загалом (з 22,6% до 29,7%). На довший термін (2 роки) майже 44% підприємців взагалі не беруться нічого прогнозувати.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
20 грудня 2025, 11:43
#
НБУ — Реальні доходи населення стійко зростають.

Ахахахахахахаха!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
