Індекс відновлення ділової активності в Україні впав до нуля

Український промисловий сектор демонструє ознаки охолодження: третій місяць поспіль Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) погіршується. У листопаді цей показник знизився з рівня 0,03 до абсолютної позначки «нуль», що свідчить про зупинку позитивної динаміки відновлення. Про це повідомляє Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Хто постраждав найбільше

Опитування, яке охопило 485 промислових підприємств, виявило нерівномірність ситуації на ринку. Найскладніше доводиться мікробізнесу — після двох місяців відносної стабільності їхні показники впали до найнижчого рівня серед усіх груп. Також погіршилися настрої у власників великих та середніх компаній. Єдиним сегментом, де зафіксовано певне покращення, стали малі підприємства.

Загальна тенденція до зниження виробничих обертів зберігається:

Повне завантаження: Частка підприємств, що працюють на 100% потужності, скоротилася з 6% до 5%.

Високе завантаження (75−99%): Кількість таких компаній зменшилася на 2 відсоткові пункти — до 57%.

Середнє завантаження (50−74%): Сюди перемістилася частина бізнесу, збільшивши частку цієї групи до 23%.

Парадокс очікувань: працюємо краще, але віримо в майбутнє менше

У листопаді склалася цікава ситуація: поточні результати бізнесу покращилися, проте віра в майбутнє похитнулася.

Кількість підприємств, які звітували про реальне зростання обсягів виробництва, зросла з 16,5% до 20,2%. Аналогічна ситуація з експортом: про збільшення поставок за кордон повідомили 21,2% респондентів (проти 15,5% у жовтні).

Однак плани на найближчі місяці стають песимістичнішими:

Лише 34,8% планують збільшувати виробництво взимку (було 37,5%).

Лише 37,6% очікують зростання експорту (було 46,6%).

Робота «з коліс» та дефіцит замовлень

Бізнес втрачає можливість планувати на довгу перспективу. Агрегований показник перспектив промисловості впав до 0,08.

«Підприємства вже відчувають брак нових замовлень. Середній термін скоротився з 4,1 місяця в жовтні до 3,6 місяця в листопаді. Зросла частка тих, хто працює з коліс, — з 21% до 29%», — пояснила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Невизначеність на півріччя вперед зростає як щодо фінансового стану власних компаній (з 20% до 27,2%), так і щодо економіки країни загалом (з 22,6% до 29,7%). На довший термін (2 роки) майже 44% підприємців взагалі не беруться нічого прогнозувати.