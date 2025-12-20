НБУ збільшив продаж валюти на ринку

Нацбанк за минулий тиждень збільшив продаж валюти у порівнянні з попереднім періодом. Про це свідчать дані регулятора.

Інтервенції

Так, НБУ за 15−19 грудня продав $1173,75 млн в еквіваленті, а купівля валюти становила лише $0,20 млн.

Тижнем раніше інтервенції НБУ були меншими: продаж склав $895,30 млн, тоді як купівля валюти взагалі не здійснювалась протягом попереднім двох тижнів.

Загалом з початку року НБУ продав понад $43 млрд валюти на ринку, а купівля становила лише понад $41 млн.

Чому НБУ продає у рази більше валюти?

Продаж НБУ понад $43 млрд — це планова ціна макроекономічної стабільності в умовах війни. Ця сума компенсується міжнародною допомогою, тому золотовалютні резерви залишаються на високому рівні.

Три головні причини масштабних інтервенцій:

Структурний дефіцит валюти: Через війну експорт (приплив валюти) значно менший за імпорт (витрати на зброю, паливо, енергетику). НБУ закриває цю «дірку» продажем доларів.

Конвертація міжнародної допомоги: Валюта від партнерів потрапляє до резервів, а потім НБУ продає її на ринку, щоб абсорбувати гривню, яку держава виплачує військовим та бюджетникам. Це стримує інфляцію.

Валютна лібералізація: У 2025 році НБУ дозволив бізнесу виводити частину дивідендів та гасити зовнішні кредити, що створило додатковий попит на валюту, який регулятор мусив задовольнити.

