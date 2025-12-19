TikTok залишається в США: ByteDance віддає контроль американським інвесторам

Китайський технологічний гігант ByteDance зробив вирішальний крок для порятунку свого бізнесу в Сполучених Штатах. Компанія підписала зобов'язуючі угоди про передачу операційного контролю над американським сегментом TikTok групі інвесторів, яку очолює корпорація Oracle. Ця угода має покласти край багаторічній невизначеності та відвернути загрозу повного блокування платформи. Про це повідомляє Reuters, 19 грудня.

Структура нової компанії та розподіл часток

Угода передбачає створення нової структури — TikTok USDS Joint Venture LLC. За інформацією джерел, розподіл власності виглядатиме наступним чином:

80,1% акцій належатиме консорціуму американських та міжнародних інвесторів. До нього увійшли хмарний гігант Oracle, приватна інвестиційна група Silver Lake та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі.

19,9% залишиться у власності китайської материнської компанії ByteDance.

Вартість нової американської компанії оцінюється приблизно у $14 млрд, про що у вересні заявляв віцепрезидент Джей Ді Венс. Ця цифра виявилася нижчою за прогнози аналітиків, а фінальна сума угоди у четвер офіційно не розголошувалася.

Реакція ринку була миттєвою: акції Oracle зросли майже на 6% на попередніх торгах у п’ятницю.

Розподіл повноважень: хто керує алгоритмами, а хто — грошима

Ключовим моментом угоди є розділення технічного контролю та комерційної діяльності.

Спільне підприємство (Joint Venture): Виступатиме як «бекенд» операцій. Генеральний директор TikTok Шу Цзи Чу повідомив співробітникам, що це підприємство «працюватиме як незалежна структура з повноваженнями щодо захисту даних у США, безпеки алгоритмів, модерації контенту та гарантії програмного забезпечення».

Підрозділ ByteDance: Збереже контроль над комерційними операціями, що генерують дохід. За словами джерел, структури TikTok, контрольовані ByteDance, «керуватимуть глобальною сумісністю продуктів і певною комерційною діяльністю, включаючи електронну комерцію, рекламу та маркетинг», окремо від спільного підприємства.

Схема доходів передбачає, що гроші зароблятиме підрозділ ByteDance, але спільне підприємство отримуватиме частину виручки як оплату за свої технологічні послуги та обробку даних.

Політичний фон та питання нацбезпеки

Угода, закриття якої заплановане на 22 січня, є спробою виконати вимоги закону 2024 року, який зобов'язував китайських власників продати американські активи TikTok під загрозою заборони.

Компанія Oracle отримає статус «довіреного безпекового партнера». В офіційному меморандумі зазначається, що Oracle відповідатиме за аудит та «захист конфіденційних даних користувачів із США, які зберігатимуться в довіреному та безпечному хмарному середовищі в Сполучених Штатах, під управлінням Oracle».

Однак скептицизм залишається. Раш Доші, колишній співробітник Ради національної безпеки адміністрації Байдена, зазначив, що досі незрозуміло, чи був алгоритм фактично переданий, ліцензований, чи він все ще контролюється Пекіном, а Oracle лише здійснює «моніторинг».

Сенаторка від Демократичної партії Елізабет Воррен розкритикувала угоду, натякаючи на зв'язки Дональда Трампа з головою Oracle Ларрі Еллісоном:

«Трамп хоче передати ще більше контролю над тим, що ви дивитеся, своїм друзям-мільярдерам. Американці заслуговують знати, чи уклав президент чергову кулуарну угоду для цього захоплення TikTok мільярдерами».