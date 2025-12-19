Українці купували за кордоном значно більше товарів через пошту, ніж вважалося раніше — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2025, 16:32

Українці купували за кордоном значно більше товарів через пошту, ніж вважалося раніше — НБУ

Національний банк України (НБУ) провів масштабний перегляд даних платіжного балансу країни за період з 2020 року до третього кварталу 2025 року включно. Регулятор уточнив цифри щодо експорту та імпорту товарів, витрат українців за кордоном та грошових переказів, що суттєво змінило картину зовнішньоекономічної діяльності. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, 19 грудня.

Національний банк України (НБУ) провів масштабний перегляд даних платіжного балансу країни за період з 2020 року до третього кварталу 2025 року включно.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Загублені» посилки: зростання імпорту

Найсуттєвіші зміни торкнулися статистики торгівлі товарами. НБУ отримав уточнені дані щодо обсягів міжнародних поштових відправлень, що змусило переглянути показники за кілька років.

Як з'ясувалося, українці купували за кордоном значно більше товарів через пошту, ніж вважалося раніше. Статистику імпорту було збільшено:

  • 2020 рік: на $1,46 млрд;
  • 2021 рік: на $2,08 млрд;
  • 2022 рік: на $926 млн;
  • 2023 рік: на $1,59 млрд.

Експорт товарів через пошту також виявився вищим, хоча й у менших масштабах — показники збільшили на суму від $276 млн до $508 млн залежно від року.

Ефект міграції: витрати туристів скоротили

Інша важлива зміна стосується статті «Подорожі» за 2023 рік. Регулятор зменшив обсяги імпорту послуг за цією статтею на $1,5 млрд.

Причина — зміна статусу українців за кордоном. Громадяни, які перебувають в іншій країні понад рік, з точки зору економічної статистики змінюють свою резидентність. Тобто їхні витрати перестають вважатися «туристичними витратами українців за кордоном» (імпортом послуг), оскільки вони стають економічними резидентами країн перебування.

Грошові перекази: корекція через Польщу

Також НБУ переглянув обсяги приватних переказів валюти в Україну. Це сталося після того, як Національний банк Польщі вдосконалив свою методику підрахунків, опитавши українських мігрантів.

Нові дані показали менші обсяги надходжень:

  • За 9 місяців 2025 року цифру зменшено на $305 млн.
  • За весь 2024 рік показник відкориговано на $49 млн.

Окрім того, Нацбанк почав публікувати детальніші дані про операції інших фінансових корпорацій, що відповідає стандартам МВФ та стратегії розвитку офіційної статистики до 2028 року.

Що таке платіжний баланс

Платіжний баланс — це, по суті, бухгалтерська книга всієї країни. Вона фіксує всі гроші, які зайшли в Україну з-за кордону (експорт, кредити, перекази, інвестиції), і всі гроші, які вийшли з України (імпорт, повернення боргів, виведення дивідендів).

Різниця між цими потоками показує, чи країна заробляє валюту, чи витрачає свої резерви. Уточнення даних щодо поштових відправлень свідчить про те, що реальний споживчий попит на імпортні товари був вищим, а тіньова або «сіра» частка електронної комерції — значнішою, ніж фіксувала офіційна митна статистика в момент перетину кордону.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 грудня 2025, 17:15
#
Протягування ПДВ та зменшення безмитного ліміту для посилок.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами