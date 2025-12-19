Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 16:05

Експерт назвав акції Trump Media найбільшим провалом на фондовому ринку цьогоріч: ціна впала на 69%

Інвестори, які зробили ставку на медіа-бізнес Дональда Трампа, підраховують значні збитки. Акції Trump Media (тікер DJT) з початку 2025 року обвалилися на 69%. Про це пише Метью Вінклер, почесний головний редактор Bloomberg News, у своїй авторській колонці, опублікованій 19 грудня.

Інвестори, які зробили ставку на медіа-бізнес Дональда Трампа, підраховують значні збитки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансова прірва замість прибутків

У своєму аналізі Вінклер звертає увагу на критичний стан фундаментальних показників компанії. За його словами, називати Trump Media повноцінною компанією — це «велике перебільшення».

  • Доходи: За 12 місяців (станом на 30 вересня) компанія, основним активом якої є соцмережа Truth Social, отримала лише $3,7 млн виторгу.
  • Збитки: Операційний збиток за той самий період склав $186,1 млн.

Автор колонки підкреслює, що серед 20 інтернет-медіа компаній з індексу Russell 1000, Trump Media показала найгірші результати. Ба більше, вона пасе задніх серед усіх 97 публічних медіа-компаній світу з капіталізацією понад $1 млрд.

Відчайдушний розворот в енергетику

Вінклер скептично оцінює останнє рішення компанії — злиття з розробником технологій термоядерного синтезу TAE Technologies Inc.

На думку оглядача, це виглядає як зміна бізнес-моделі після невдалих спроб зайти в сектори криптовалют та ставок на спорт. За умовами угоди, сторони отримають по 50% у новій компанії. Хоча акції DJT підскочили на 33% на тлі цієї новини, вони все одно залишаються на 66% нижчими від рівня початку року.

Невдачі на інших фронтах

Колумніст зазначає, що фондовий ринок — не єдине місце фінансових провалів проєктів, пов'язаних з Трампом:

  • Мем-коїни: Запущена в січні криптовалюта Трампа спочатку злетіла в ціні, але швидко обвалилася, залишивши інвесторів, що купили її на піку, майже ні з чим.
  • Проєкт World Liberty Financial: Токени цього криптостартапу, яким керують сини президента, втратили половину вартості.

Вінклер резюмує: попри те, що пересічні інвестори втрачають кошти, статки самого Дональда Трампа за останні два роки подвоїлися і сягнули близько $6 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Новини по темі
