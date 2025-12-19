OpenAI планує залучити рекордні $100 млрд: оцінка компанії може сягнути $830 млрд

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, готується до нового, безпрецедентного раунду фінансування. Стартап має на меті залучити до $100 млрд інвестицій, що може підняти загальну оцінку вартості компанії до фантастичних $830 млрд. Ці кошти необхідні для фінансування амбітних планів зростання в умовах жорсткої конкуренції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виклики та плани

Цей раунд фінансування стане одним із найбільших випробувань для компанії, оскільки ейфорія на фондовому ринку щодо витрат на штучний інтелект (ШІ) дещо вщухла. Залучення капіталу перебуває на ранній стадії, і OpenAI планує завершити угоду не раніше кінця першого кварталу наступного року.

Умови угоди ще можуть змінитися, і наразі невідомо, чи знайдеться достатній попит з боку інвесторів для досягнення такої амбітної мети. Генеральний директор Сем Альтман активно шукає інвесторів по всьому світу, а компанія навіть розглядає можливість первинного розміщення акцій (IPO).

Навіщо потрібні такі гроші

OpenAI потребує величезного капіталу для створення нових моделей штучного інтелекту та утримання лідерства на ринку, який стрімко змінюється.

Витрати: Очікується, що до 2030 року компанія «спалить» понад $200 млрд готівки.

Конкуренція: В OpenAI оголосили «червоний код» (стан підвищеної готовності) через зростаючу загрозу з боку Google. На відміну від стартапу, Google має низький рівень боргу та стабільні прибутки, що дозволяє технологічному гіганту легше інвестувати в ШІ.

Хто фінансує розробника ChatGPT

Попри питання щодо окупності, OpenAI продовжує залучати великих гравців:

SoftBank: Японський конгломерат погодився інвестувати $30 млрд. Заради цього SoftBank минулого місяця навіть продав свою частку в Nvidia на суму $5,8 млрд. Очікується, що решту з обіцяних коштів ($22,5 млрд) OpenAI отримає до кінця цього року.

Disney: Медіагігант інвестував $1 млрд та уклав угоду про ліцензування контенту.

Суверенні фонди: Враховуючи масштаб суми, очікується, що до раунду долучаться державні інвестиційні фонди (раніше компанія вже залучала кошти від MGX з ОАЕ).

Водночас партнери OpenAI, такі як Oracle та CoreWeave, останнім часом зіткнулися з падінням ринкової вартості. Акціонери скептично ставляться до їхніх сміливих планів щодо будівництва дата-центрів через проблеми з фінансуванням.