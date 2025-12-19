У ДТЕК пояснили, чому рахунки українців за світло не зменшуються навіть із відключеннями

Для багатьох українців ситуація видається нелогічною: світло в оселях зникає на тривалий час через графіки відключень, проте рахунки за електроенергію залишаються на попередньому рівні. У компанії ДТЕК роз’яснили , чому менша кількість годин зі світлом не завжди конвертується в економію коштів для споживачів.

Ефект «стиснутого» споживання

Енергетики зазначають, що головна причина стабільних сум у квитанціях — зміна моделі поведінки споживачів. Обсяг споживання електроенергії не зменшується, він просто розподіляється інакше.

Працює це так: щойно відновлюється електропостачання, домогосподарства намагаються надолужити згаяний час. Люди одночасно вмикають енергоємні прилади: пральні машини, бойлери, електроплити, ставлять на зарядку гаджети.

У результаті все добове споживання, яке раніше було розтягнуте на 24 години, тепер «стискається» у короткі проміжки наявності світла. Отже, сумарна кількість використаних кіловат-годин за місяць виходить майже такою ж, як і в періоди без відключень.

Важливість передачі показників

Другий фактор, який може призвести до несподівано високих сум у платіжках, — це несвоєчасна передача показників лічильника.

Якщо споживач не фіксує і не передає актуальні цифри, система автоматично нараховує плату за так званим «середньодобовим споживанням». Цей розрахунок базується на історії попередніх періодів і часто не відображає реальної картини, особливо в умовах нестабільного енергопостачання.

Щоб уникнути переплат і бачити коректні суми, енергетики радять передавати показники лічильника щомісяця у встановлені терміни, а після ввімкнення світла не вмикати всі прилади одночасно, а робити це поступово, щоб уникнути перевантаження мережі та аварій.