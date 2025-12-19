Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 12:23

Кінець епохи дешевих грошей: Банк Японії підняв ставку до максимуму за 30 років

Банк Японії (BOJ) ухвалив історичне рішення, підвищивши ключову процентну ставку до 0,75%. Це найвищий рівень з 1995 року, що знаменує остаточний відхід від десятиліть ультрам’якої монетарної політики. Про це пише Bloomberg.

Банк Японії (BOJ) ухвалив історичне рішення, підвищивши ключову процентну ставку до 0,75%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Одностайне рішення та курс на підвищення

Рішення про підвищення ставки на чверть відсоткового пункту було ухвалено правлінням на чолі з головою Кадзуо Уедою одностайно. Регулятор чітко дав зрозуміти: цикл підвищення ставок триватиме, якщо економіка розвиватиметься згідно з прогнозами.

«Ми продовжимо ухвалювати відповідні рішення на кожному засіданні. Темпи коригування ставки залежатимуть від стану економіки та цін», — заявив Уеда на пресконференції.

Центробанк впевнений, що досягнення стабільної цільової інфляції у 2% стає дедалі реальнішим. У листопаді споживчі ціни зросли на 3%, і цей показник тримається на рівні або вище цільових 2% вже 44 місяці поспіль.

Реакція ринків: парадокс єни

Ринок відреагував на новини неоднозначно:

  • Валюта: Японська єна несподівано ослабла до рівня 156,80 за долар. Трейдери очікували ще більш «яструбиної» риторики щодо майбутніх кроків, тому відсутність конкретного графіка нових підвищень розчарувала спекулянтів.
  • Облігації: Дохідність 10-річних державних облігацій Японії підскочила вище 2% — максимуму з 1999 року.
  • Акції: Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1%.

Що далі: пошук «нейтральної ставки»

Головна інтрига для економістів — де знаходиться так звана «нейтральна ставка» (рівень, який не стимулює, але й не гальмує економіку). Банк Японії оцінює її в діапазоні від 1% до 2,5%. Оскільки поточна ставка (0,75%) все ще нижча за цей рівень, політика регулятора залишається стимулюючою, але простір для подальших підвищень відкритий.

Світовий контекст: Японія йде проти течії

Банк Японії залишається «білою вороною» серед світових центробанків. У той час як Федеральна резервна система США вже втретє за рік знижує ставки, Токіо їх підвищує. Хоча розрив між ставками США та Японії скоротився на 125 базисних пунктів цього року, він все ще залишається значним, що тисне на курс єни.

Політичний аспект також зіграв роль: прем'єр-міністр Санае Такаїчі, відома прихильниця м'якої політики, не стала на заваді рішенню. Слабкість єни та інфляція б'ють по рейтингах уряду, тому влада зацікавлена у стабілізації валюти через помірне підвищення ставок.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
