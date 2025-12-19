Адміністрація Дональда Трампа офіційно призупинила дію програми Diversity Immigrant Visa Program (відомої як лотерея Грін-кард). Приводом для цього рішення стало те, що підозрюваний у нещодавній стрілянині в Браунському університеті потрапив до Сполучених Штатів саме через цю програму. Про це 19 грудня повідомила секретар внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, передає Bloomberg.
США зупиняють лотерею Green Card після трагедії в Браунському університеті
«Катастрофічна програма»: деталі рішення
Крісті Ноем звернулася до Служби громадянства та імміграції США з вимогою поставити лотерею на паузу.
«Цей огидний індивід ніколи не повинен був бути допущений у нашу країну», — заявила Ноем у соцмережі X. Вона наголосила, що мета заборони — «гарантувати, що більше жоден американець не постраждає від цієї програми».
Що відомо про нападника
Влада ідентифікувала стрільця як Клаудіо Мануеля Невеса Валенте, 48-річного громадянина Португалії.
Він був колишнім студентом Браунського університету.
Отримав посвідку на проживання (Green Card) через лотерею у 2017 році.
Валенте підозрюють у вбивстві професора Массачусетського технологічного інституту.
Антиімміграційний наступ Трампа
Зупинка лотереї, яка щорічно надавала до 50 000 віз, є черговим кроком у жорсткій міграційній політиці нової адміністрації. Трамп послідовно використовує резонансні злочини за участю іноземців як аргумент для закриття кордонів.
Інші нещодавні ініціативи Білого дому:
- Обмеження для країн, що розвиваються: Введено після інциденту, коли афганця запідозрили у стрілянині по солдатах Нацгвардії.
- Удар по IT-сектору: Пропозиція ввести додатковий збір у розмірі $100 000 за оформлення робочих віз H-1B, якими активно користуються технологічні компанії.
- Табори для депортації: Плани щодо розгортання «мега-центрів» у складських приміщеннях для утримання мігрантів перед депортацією.
Коментарі - 1
Ну бо мігранту дуже легко порушувати закони місцеві, вони не хочуть вчити мову країни, не хочуть працювати часто і живуть на дотаціях, вони агресивніші за спокійних мешканців розвинених країн, хтось читав новини про те, як якийсь умовний японець із Токіо, приїхав в Афганістан і вбив там когось? Ні.
А може ви читали новини про те, як якийсь громадянин Німеччини чи Швейцарії приїхав на Ямайку і зарізав там ямайця? Знову ні!
То може проблема в тому, що громадяни бідних країн в 99% випадків не мають потрапляти до розвинених країн? Ну бо не дарма в них в країні чорті шо, а коли вони приїздять туди де все в порядку, то починають там забруднювати все, мігранти ж це не нова проблема, і більшість проблем з мігрантами пов`язані з тим, що вихідці Африки і Середньої Азії часто неадекватно себе поводять в штатах, ЄС, Канаді, Японії, тому і купа новин таких де якийсь *** когось зарізав, або якийсь дагестанець когось побив, бо їм чхати на місцеві закони. Люди знайомі з мігрантами з Середньої Азії, котрі ну не дуже планують асимілюватися, прекрасно знають, що їм дуже легко у випадку непорозумінь вбити тут людину і поїхати на свою батьківщину, і ніхто ніколи його там не знайде, ось в чому реальна проблема.