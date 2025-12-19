Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 11:52

США зупиняють лотерею Green Card після трагедії в Браунському університеті

Адміністрація Дональда Трампа офіційно призупинила дію програми Diversity Immigrant Visa Program (відомої як лотерея Грін-кард). Приводом для цього рішення стало те, що підозрюваний у нещодавній стрілянині в Браунському університеті потрапив до Сполучених Штатів саме через цю програму. Про це 19 грудня повідомила секретар внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, передає Bloomberg.

Адміністрація Дональда Трампа офіційно призупинила дію програми Diversity Immigrant Visa Program (відомої як лотерея Грін-кард).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Катастрофічна програма»: деталі рішення

Крісті Ноем звернулася до Служби громадянства та імміграції США з вимогою поставити лотерею на паузу.

«Цей огидний індивід ніколи не повинен був бути допущений у нашу країну», — заявила Ноем у соцмережі X. Вона наголосила, що мета заборони — «гарантувати, що більше жоден американець не постраждає від цієї програми».

Що відомо про нападника

Влада ідентифікувала стрільця як Клаудіо Мануеля Невеса Валенте, 48-річного громадянина Португалії.

Він був колишнім студентом Браунського університету.

Отримав посвідку на проживання (Green Card) через лотерею у 2017 році.

Валенте підозрюють у вбивстві професора Массачусетського технологічного інституту.

Антиімміграційний наступ Трампа

Зупинка лотереї, яка щорічно надавала до 50 000 віз, є черговим кроком у жорсткій міграційній політиці нової адміністрації. Трамп послідовно використовує резонансні злочини за участю іноземців як аргумент для закриття кордонів.

Інші нещодавні ініціативи Білого дому:

  • Обмеження для країн, що розвиваються: Введено після інциденту, коли афганця запідозрили у стрілянині по солдатах Нацгвардії.
  • Удар по IT-сектору: Пропозиція ввести додатковий збір у розмірі $100 000 за оформлення робочих віз H-1B, якими активно користуються технологічні компанії.
  • Табори для депортації: Плани щодо розгортання «мега-центрів» у складських приміщеннях для утримання мігрантів перед депортацією.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
Потужна Потужність
Потужна Потужність
19 грудня 2025, 12:30
#
Чому в новині намагаються виставити Трампа якимось «злодієм» всесвітнього масштабу)) Якщо реальна проблема полягає в тому — що де факто 99% мігрантів з країн третього світу, в першу чергу Африка та вихідці з Середньої Азії, псують райські містечка типу штатів, ЄС, Канади, Японії і тд)

Ну бо мігранту дуже легко порушувати закони місцеві, вони не хочуть вчити мову країни, не хочуть працювати часто і живуть на дотаціях, вони агресивніші за спокійних мешканців розвинених країн, хтось читав новини про те, як якийсь умовний японець із Токіо, приїхав в Афганістан і вбив там когось? Ні.

А може ви читали новини про те, як якийсь громадянин Німеччини чи Швейцарії приїхав на Ямайку і зарізав там ямайця? Знову ні!

То може проблема в тому, що громадяни бідних країн в 99% випадків не мають потрапляти до розвинених країн? Ну бо не дарма в них в країні чорті шо, а коли вони приїздять туди де все в порядку, то починають там забруднювати все, мігранти ж це не нова проблема, і більшість проблем з мігрантами пов`язані з тим, що вихідці Африки і Середньої Азії часто неадекватно себе поводять в штатах, ЄС, Канаді, Японії, тому і купа новин таких де якийсь *** когось зарізав, або якийсь дагестанець когось побив, бо їм чхати на місцеві закони. Люди знайомі з мігрантами з Середньої Азії, котрі ну не дуже планують асимілюватися, прекрасно знають, що їм дуже легко у випадку непорозумінь вбити тут людину і поїхати на свою батьківщину, і ніхто ніколи його там не знайде, ось в чому реальна проблема.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає plitt и 7 незареєстрованих відвідувачів.
