США зупиняють лотерею Green Card після трагедії в Браунському університеті

Адміністрація Дональда Трампа офіційно призупинила дію програми Diversity Immigrant Visa Program (відомої як лотерея Грін-кард). Приводом для цього рішення стало те, що підозрюваний у нещодавній стрілянині в Браунському університеті потрапив до Сполучених Штатів саме через цю програму. Про це 19 грудня повідомила секретар внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, передає Bloomberg.

«Катастрофічна програма»: деталі рішення

Крісті Ноем звернулася до Служби громадянства та імміграції США з вимогою поставити лотерею на паузу.

«Цей огидний індивід ніколи не повинен був бути допущений у нашу країну», — заявила Ноем у соцмережі X. Вона наголосила, що мета заборони — «гарантувати, що більше жоден американець не постраждає від цієї програми».

Що відомо про нападника

Влада ідентифікувала стрільця як Клаудіо Мануеля Невеса Валенте, 48-річного громадянина Португалії.

Він був колишнім студентом Браунського університету.

Отримав посвідку на проживання (Green Card) через лотерею у 2017 році.

Валенте підозрюють у вбивстві професора Массачусетського технологічного інституту.

Антиімміграційний наступ Трампа

Зупинка лотереї, яка щорічно надавала до 50 000 віз, є черговим кроком у жорсткій міграційній політиці нової адміністрації. Трамп послідовно використовує резонансні злочини за участю іноземців як аргумент для закриття кордонів.

Інші нещодавні ініціативи Білого дому: