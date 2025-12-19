Курси долара та євро подешевшали у п'ятницю, 19 грудня, у порівнянні з четвергом. У середньому гривня зросла на 5−10 копійок.
19 грудня 2025, 10:21
Курс валют на п'ятницю: долар та євро дешевшають
У банках котирування гривні до долара становлять 42,05−42,52 грн. Євро купують за 49,40 грн, а продають за 50,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,25−42,33, євро — 49,70−49,86 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,20−42,23 грн/$. Торги євро розпочались на рівні 49,41−49,43 грн/євро.
Офіційний курс: долар — 42,34 грн, євро — 49,59 грн.
