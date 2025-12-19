Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 11:17

Кожен п’ятий бізнес відчув позитив від програми «Нацкешбеку»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оприлюднив результати опитування бізнесу щодо впливу державної програми «Національний кешбек». За даними дослідження, 21,8% промислових підприємств України оцінили ефект від програми як позитивний.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оприлюднив результати опитування бізнесу щодо впливу державної програми «Національний кешбек».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як бізнес оцінює програму

Результати опитування 485 підприємств, проведеного наприкінці листопада, розділилися наступним чином:

  • 41,9% — не відчули жодного впливу на свою діяльність.
  • 21,8% — заявили про позитивний ефект.
  • 21,2% — не брали участі в програмі.
  • 14,8% — не змогли визначитися з оцінкою.
  • 0,2% — надали негативну оцінку.

Хто виграв найбільше

Найбільшими бенефіціарами програми стали виробники товарів повсякденного попиту.

  • Харчова промисловість: Беззаперечний лідер — 40,3% підприємств галузі відчули зростання попиту чи інші позитивні наслідки.
  • Поліграфія: 25% позитивних відгуків.
  • Легка промисловість (тканини, одяг, взуття): 23,2% позитивних оцінок.

Водночас важка промисловість (металургія, машинобудування) та хімічна галузь здебільшого надали нейтральні оцінки (понад 70%), що логічно, адже їхня продукція рідко потрапляє на полиці роздрібних магазинів для кінцевого споживача.

«Зимова підтримка»: малий бізнес не вірить у вигоду

Окремим блоком дослідники запитали про очікування від нової програми «1000 грн для кожного», яка стартувала в грудні. Тут спостерігається чіткий розрив між великим та малим бізнесом:

  • Великі та середні підприємства: Близько 18−19,5% очікують позитивного ефекту.
  • Малий та мікробізнес: Лише 3,2−3,3% сподіваються на покращення.

«Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі, ані на мікропідприємства. Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів», — прокоментувала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
