Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оприлюднив результати опитування бізнесу щодо впливу державної програми «Національний кешбек». За даними дослідження, 21,8% промислових підприємств України оцінили ефект від програми як позитивний.
Кожен п’ятий бізнес відчув позитив від програми «Нацкешбеку»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як бізнес оцінює програму
Результати опитування 485 підприємств, проведеного наприкінці листопада, розділилися наступним чином:
- 41,9% — не відчули жодного впливу на свою діяльність.
- 21,8% — заявили про позитивний ефект.
- 21,2% — не брали участі в програмі.
- 14,8% — не змогли визначитися з оцінкою.
- 0,2% — надали негативну оцінку.
Хто виграв найбільше
Найбільшими бенефіціарами програми стали виробники товарів повсякденного попиту.
- Харчова промисловість: Беззаперечний лідер — 40,3% підприємств галузі відчули зростання попиту чи інші позитивні наслідки.
- Поліграфія: 25% позитивних відгуків.
- Легка промисловість (тканини, одяг, взуття): 23,2% позитивних оцінок.
Водночас важка промисловість (металургія, машинобудування) та хімічна галузь здебільшого надали нейтральні оцінки (понад 70%), що логічно, адже їхня продукція рідко потрапляє на полиці роздрібних магазинів для кінцевого споживача.
«Зимова підтримка»: малий бізнес не вірить у вигоду
Окремим блоком дослідники запитали про очікування від нової програми «1000 грн для кожного», яка стартувала в грудні. Тут спостерігається чіткий розрив між великим та малим бізнесом:
- Великі та середні підприємства: Близько 18−19,5% очікують позитивного ефекту.
- Малий та мікробізнес: Лише 3,2−3,3% сподіваються на покращення.
«Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі, ані на мікропідприємства. Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів», — прокоментувала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Коментарі