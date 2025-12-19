Кожен п’ятий бізнес відчув позитив від програми «Нацкешбеку»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оприлюднив результати опитування бізнесу щодо впливу державної програми «Національний кешбек». За даними дослідження, 21,8% промислових підприємств України оцінили ефект від програми як позитивний.

Як бізнес оцінює програму

Результати опитування 485 підприємств, проведеного наприкінці листопада, розділилися наступним чином:

41,9% — не відчули жодного впливу на свою діяльність.

21,8% — заявили про позитивний ефект.

21,2% — не брали участі в програмі.

14,8% — не змогли визначитися з оцінкою.

0,2% — надали негативну оцінку.

Хто виграв найбільше

Найбільшими бенефіціарами програми стали виробники товарів повсякденного попиту.

Харчова промисловість: Беззаперечний лідер — 40,3% підприємств галузі відчули зростання попиту чи інші позитивні наслідки.

Поліграфія: 25% позитивних відгуків.

Легка промисловість (тканини, одяг, взуття): 23,2% позитивних оцінок.

Водночас важка промисловість (металургія, машинобудування) та хімічна галузь здебільшого надали нейтральні оцінки (понад 70%), що логічно, адже їхня продукція рідко потрапляє на полиці роздрібних магазинів для кінцевого споживача.

«Зимова підтримка»: малий бізнес не вірить у вигоду

Окремим блоком дослідники запитали про очікування від нової програми «1000 грн для кожного», яка стартувала в грудні. Тут спостерігається чіткий розрив між великим та малим бізнесом:

Великі та середні підприємства: Близько 18−19,5% очікують позитивного ефекту.

Малий та мікробізнес: Лише 3,2−3,3% сподіваються на покращення.

«Дизайн цієї програми, за очікуваннями бізнесу, скоріше не орієнтований ані на малі, ані на мікропідприємства. Тож це не є інструментом підтримки цих сегментів», — прокоментувала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.