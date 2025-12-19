Інфляція в США несподівано уповільнилась до 2,7%, але ринок не вірить цифрам

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2025, 9:22

Інфляція в США несподівано уповільнилась до 2,7%, але ринок не вірить цифрам

У четвер Бюро трудової статистики США (BLS) оприлюднило довгоочікуваний звіт, згідно з яким річна інфляція в листопаді несподівано знизилася до 2,7%. Це найнижчий показник з липня 2025 року, який виявився значно кращим за прогнози аналітиків (3,1%) та вересневий показник (3%).

У четвер Бюро трудової статистики США (BLS) оприлюднило довгоочікуваний звіт, згідно з яким річна інфляція в листопаді несподівано знизилася до 2,7%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Однак замість ейфорії на Волл-стріт панує скепсис. Експерти підозрюють, що «перемога над цінами» може бути ілюзією, спричиненою рекордним «шатдауном» (зупиненням роботи уряду), який паралізував збір реальних даних.

Що показали цифри: детальний розбір

Офіційна статистика малює картину різкого охолодження цін. Базова інфляція (Core CPI), яка не враховує волатильні ціни на їжу та енергію, впала до 2,6% — мінімуму з березня 2021 року.

Попри загальне зниження індексу, окремі категорії товарів та послуг продовжували дорожчати:

  • Енергоносії: +4,2% (мазут +11,3%, природний газ +9,1%, бензин +0,9%).
  • Вживані авто: +3,6%.
  • Житло: +3,0%.
  • Медичні послуги: +2,9%.
  • Продукти харчування: +2,6%.

Стримували інфляцію мінімальне зростання цін на одяг (+0,2%) та нові автомобілі (+0,6%).

«Чорна діра» у даних: фактор шатдауну

Головна причина недовіри до звіту — 43-денна зупинка роботи уряду США, яка унеможливила збір статистики за жовтень. Бюро трудової статистики (BLS) було змушене скасувати жовтневий звіт, а дані за листопад частково моделювати, а не збирати «в полях».

Економісти вказують на проблему заміни реальних даних розрахунковими:

  • Майкл Гансон (JPMorgan): Припускає, що бюро просто залишило незмінними ціни на ті товари, дані щодо яких не змогли зібрати. Це створило штучне заниження інфляції, яке може бути переглянуте в бік різкого підвищення в наступних звітах.
  • Даян Свонк (KPMG US): Зазначає, що статистика суперечить ринковій реальності: те, що мало б дешевшати — дорожчає, і навпаки.
  • Джон Гілл (Barclays): Стверджує, що звіт не проходить тест на правдоподібність. Ринок не розуміє, як BLS заповнювало прогалини в даних.

Реакція ринків

Інвестори сприйняли новину зі стриманим оптимізмом, змішаним із обережністю:

  • Акції: Фондові індекси пішли вгору (S&P 500 додав 0,9%, Nasdaq — 2,4%), оскільки алгоритми відреагували на низькі цифри інфляції.
  • Облігації: Ринок боргу показав волатильність. Дохідність 2-річних казначейських облігацій на мить впала до двомісячного мінімуму (3,43%), але швидко відіграла падіння, оскільки трейдери усвідомили ненадійність даних.

Фактично, ринок отримав «сліпу» статистику, яка показує бажане охолодження економіки, але її достовірність залишається під великим питанням до відновлення повноцінного збору даних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами