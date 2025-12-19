Інфляція в США несподівано уповільнилась до 2,7%, але ринок не вірить цифрам

У четвер Бюро трудової статистики США (BLS) оприлюднило довгоочікуваний звіт, згідно з яким річна інфляція в листопаді несподівано знизилася до 2,7%. Це найнижчий показник з липня 2025 року, який виявився значно кращим за прогнози аналітиків (3,1%) та вересневий показник (3%).

Однак замість ейфорії на Волл-стріт панує скепсис. Експерти підозрюють, що «перемога над цінами» може бути ілюзією, спричиненою рекордним «шатдауном» (зупиненням роботи уряду), який паралізував збір реальних даних.

Що показали цифри: детальний розбір

Офіційна статистика малює картину різкого охолодження цін. Базова інфляція (Core CPI), яка не враховує волатильні ціни на їжу та енергію, впала до 2,6% — мінімуму з березня 2021 року.

Попри загальне зниження індексу, окремі категорії товарів та послуг продовжували дорожчати:

Енергоносії: +4,2% (мазут +11,3%, природний газ +9,1%, бензин +0,9%).

Вживані авто: +3,6%.

Житло: +3,0%.

Медичні послуги: +2,9%.

Продукти харчування: +2,6%.

Стримували інфляцію мінімальне зростання цін на одяг (+0,2%) та нові автомобілі (+0,6%).

«Чорна діра» у даних: фактор шатдауну

Головна причина недовіри до звіту — 43-денна зупинка роботи уряду США, яка унеможливила збір статистики за жовтень. Бюро трудової статистики (BLS) було змушене скасувати жовтневий звіт, а дані за листопад частково моделювати, а не збирати «в полях».

Економісти вказують на проблему заміни реальних даних розрахунковими:

Майкл Гансон (JPMorgan): Припускає, що бюро просто залишило незмінними ціни на ті товари, дані щодо яких не змогли зібрати. Це створило штучне заниження інфляції, яке може бути переглянуте в бік різкого підвищення в наступних звітах.

Даян Свонк (KPMG US): Зазначає, що статистика суперечить ринковій реальності: те, що мало б дешевшати — дорожчає, і навпаки.

Джон Гілл (Barclays): Стверджує, що звіт не проходить тест на правдоподібність. Ринок не розуміє, як BLS заповнювало прогалини в даних.

Реакція ринків

Інвестори сприйняли новину зі стриманим оптимізмом, змішаним із обережністю:

Акції: Фондові індекси пішли вгору (S&P 500 додав 0,9%, Nasdaq — 2,4%), оскільки алгоритми відреагували на низькі цифри інфляції.

Облігації: Ринок боргу показав волатильність. Дохідність 2-річних казначейських облігацій на мить впала до двомісячного мінімуму (3,43%), але швидко відіграла падіння, оскільки трейдери усвідомили ненадійність даних.

Фактично, ринок отримав «сліпу» статистику, яка показує бажане охолодження економіки, але її достовірність залишається під великим питанням до відновлення повноцінного збору даних.