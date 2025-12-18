Як уникають податків у ЄС та в Україні: хто насправді найбільший оптимізатор

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 грудня 2025, 16:54

Як уникають податків у ЄС та в Україні: хто насправді найбільший оптимізатор

Європейська комісія опублікувала звіт «Mind the Gap», у якому подано оцінку податкових розривів у ЄС та його 27 державах-членах. Скільки втрачають від податкових оптимізацій в Європі та Україні, на своїй сторінці у Facebook пише В’ячеслав Черкашин, старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації, асоційований експерт CASE-Ukraine.

Європейська комісія опублікувала звіт «Mind the Gap», у якому подано оцінку податкових розривів у ЄС та його 27 державах-членах.

Чи не вперше Європа, рахуючи tax gap:

  • зробила два окремі технічні звіти, що оцінюють як втрати податку на додану вартість (ПДВ), так і недоплати податку на прибуток (ПнП);
  • відокремила податкові розриви, що виникають через недотримання законодавства платниками податків (compliance gap), та податкові розриви, що є наслідком недоліків податкової політики (policy gap), таких як неефективні пільги чи преференції.

Де живуть найсумлінніші платники податків

ПДВ

Загальний ПДВ‑євророзрив оцінено у 9,5% від загальної суми податкових зобов’язань, що становить 128 млрд євро. Водночас в Україні величина розриву в дотриманні ПДВ сягнула, увага, 8,3% на суму 62,3 млрд грн. Тобто українські платники ПДВ є більш дисциплінованими та відповідальними, ніж європейські.

При цьому ПДВ для ЄС є менш важливим джерелом наповнення бюджету, ніж для України. У 2024 році надходження від ПДВ для держав‑членів ЄС становили 7,1% ВВП та 15% від загальних податкових надходжень, тоді як в Україні вага ПДВ в економіці сягала 11,6% ВВП, а в податкових надходженнях — 33%.

Найменші розриви у ЄС спостерігалися в:

  • Австрії (1%);
  • Фінляндії (3%);
  • на Кіпрі (3%).

Найбільші розриви — у Румунії (30%; ось кому потрібні СМКОР та блокування накладних) та на Мальті (24%).

Цікаво, що зусилля зі скорочення VAT tax gap можуть дати відчутний ефект у досить стислі строки. Наприклад, Хорватії та Словенії за рік вдалося знизити розрив відповідно на 4 та 3,5 відсоткового пункта (далі — в.п.). Але загалом ситуація в ЄС погіршується: розрив збільшився у 17 з 27 держав‑членів ЄС, зокрема найбільше в Ірландії (+6 в.п.), Естонії (+5 в.п.), Угорщині та Польщі (по +5 в.п.).

Податок на прибуток

Єврокомісією нещодавно розроблено новий макроекономічний підхід до оцінки розривів податку на прибуток підприємств. Згідно з цим підходом, середній CIT gap у 23 державах‑членах ЄС становить 10,9% від зібраного за рік податку, що відповідає втратам 38 млрд євро доходів бюджету.

На жаль, для України поки немає аналогічних розрахунків (ми над цим працюємо), але загальні річні втрати ПнП за найбільшими схемами уникнення (BEPS, контрафакт, дроблення, купівля «первинки» тощо) можна (досить приблизно) оцінити в 30 млрд грн, або ті самі 10−12%. Інакше кажучи, українські платники податків і тут не дуже сильно відрізняються від європейців у своєму бажанні сплачувати податки.

Найвідповідальнішими в ЄС є:

  • Данія, Нідерланди та Фінляндія (розрив нижчий за 3%);
  • Швеція (3,5%);
  • Австрія (4,2%);
  • Естонія (5%).

Титул європейського чемпіона з ухиляння отримали Словаччина та, як і з ПДВ, Румунія, які мають розрив у податку на прибуток 20% та 35% відповідно.

До чого весь цей longread? Це пряма відповідь на агресивну політику фіскального блока уряду та парламенту, які щиро вважають українців нацією порушників, а бізнес, зокрема спрощену систему оподаткування, — хронічними ухилянтами від сплати податків.

Автор:
Черкашин В'ячеслав
Старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації Черкашин В'ячеслав
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Ranet
Ranet
18 грудня 2025, 17:47
#
Лайкнул бы, да не знаю где 😉
Честность Кипра отдельный цимес, другими словами, есть офшоры и для офшора.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає torn и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами