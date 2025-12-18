Перевірок більше: Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо бізнесу

Понад 25 000 проваджень проти компаній відкрила Державна податкова служба за 11 місяців 2025 року. Це на 1,7% менше, ніж торік, але на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

Про що йдеться

Йдеться про виконавчі провадження про стягнення штрафів, податків та зборів з бізнесу на користь ДПС. Найбільше таких проваджень у Києві, на Дніпропетровщині та Київщині. Кожне 5 провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі.

Серед компаній, які потрапили на зауваження від ДПС, Деревтехсервіс, Кравбуд, редакція міської газети Кремінь та футбольний клуб Кривбас. А найбільше проваджень за весь час назбиралось у Миргородського комбінату хлібопродуктів № 1.

Найбільше проваджень відкрила Податкова проти бізнесу у сфері оптової торгівлі — 5 380 справ. На другому місці — сфера сільського господарства та мисливства: 2 092 провадження. Наслідує сфера будівництва: 1 910 справ.