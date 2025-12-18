Кабмін затвердив порядок компенсації за переобладнання авто для осіб з інвалідністю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 грудня 2025, 15:44

Кабмін затвердив порядок компенсації за переобладнання авто для осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації за переобладнання автомобілів для осіб з інвалідністю в Україні. Її сума може становити не більш як 50 000 гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації за переобладнання автомобілів для осіб з інвалідністю в Україні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто з українців зможе отримати компенсацію

Українцям розповіли, що в середу, 17 грудня, уряд затвердив важливий акт, розроблений Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Він визначає механізм надання грошової компенсації за переобладнання легкових автомобілів:

  • особам з інвалідністю;
  • особам з обмеженнями повсякденного функціонування.

Виплачується вона в розмірі фактично витрачених особою коштів на переобладнання машини, але не більше як 50 000 гривень.

Повідомляється, що право на компенсацію мають особи, які не отримували компенсацію за переобладнання автомобіля за іншими бюджетними програмами.

Інший випадок — якщо з моменту такої виплати минуло понад 7 років.

Як подати заяву на компенсацію

У міністерстві розповіли, що в цілому подати заяву на компенсацію можна впродовж трьох місяців з дати реєстрації переобладнаного авто.

Таке звернення здійснюється до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗОІ).

Подати відповідну заяву можна у різний спосіб:

  • у паперовій формі — до територіальних відділень ФСЗОІ;
  • через електронний кабінет особи на Соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики;
  • засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг — «Дія».

Коли компенсацію можуть призначити повторно

Насамкінець громадянам повідомили, що за деяких обставин компенсація за переобладнання авто для осіб з інвалідністю може бути призначена повторно:

  • або у випадку втрати авто внаслідок бойових дій;

  • або при переобладнанні іншого авто, набутого у власність (не раніше ніж через 7 років з дати отримання попередньої компенсації).

Уточнюється, що призначення та виплата компенсації здійснюються за кошти бюджетної програми та в порядку черговості подання заяв.

«Рішення приймається територіальним відділенням ФСЗОІ після перевірки документів та даних із державних реєстрів», — підсумували у Мінсоцполітики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kvitka7 и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами