18 грудня 2025, 12:53

Інвестиції, яким довіряють: облігації NovaPay знову отримали рейтинг uaAA

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративних облігацій NovaPay* і в черговий раз підтвердило його на рівні uaАА. Це один із найвищих показників на українському ринку, що свідчить про дуже високу кредитоспроможність цінних паперів компанії.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг корпоративних облігацій NovaPay* і в черговий раз підтвердило його на рівні uaАА.

Усі серії облігацій NovaPay — A, B, D, E, F, G, H, I, J, K та L — зберегли рейтинг на рівні uaAA за підсумками аналізу діяльності компанії за 9 місяців 2025 року. Агентство відзначило стабільний розвиток бізнесу, якісний і диверсифікований кредитний портфель, високу капіталізацію та зростання операційного й чистого прибутку.

Облігації NovaPay доступні для інвестування онлайн у застосунку компанії. Приватні інвестори можуть обрати строк від 1 до 12 місяців, а дохідність становить до 18%, залежно від терміну розміщення. Також окремі серії для інституційних інвесторів представлені на українських біржах: ПФТС та «Перспектива».

«Для інвесторів завжди важливо мати інструмент, який поєднує високу дохідність і передбачуваність. Підтверджений рейтинг наших облігацій uaAA — це сигнал, що NovaPay працює прозоро, стабільно та відповідально. Ми продовжуємо розвивати інвестиційні можливості для клієнтів і робити їх максимально зручними, а головне — спрямовувати залучені кошти у розвиток українського бізнесу», — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Нагадаємо, що у 2023 році NovaPay зареєструвала три випуски відсоткових облігацій серій A, B і C — кожен на суму 100 млн грн. У 2024 році компанія продовжила випуск, здійснивши ще шість емісій — серій D, E, F, G, H та I, у 2025 — серії, J, K та L. Придбати облігації NovaPay можна в застосунку NovaPay — це швидко, легко та зручно, а дохідність — вища, ніж за банківськими депозитами.

* Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит»

Джерело: Мінфін
