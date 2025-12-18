Найбільший забудовник Казахстану BI Group зайшов в Україну

Шоста найбільша приватна компанія Казахстану BI Group купила українську будівельну компанію Watzenrode. Мета — зайняти помітне місце у відбудові України та будувати житло в Києві й області. Про це пише Forbes.ua.

Новий гравець

На будівельному ринку України з’явився новий іноземний гравець — BI Group. Це шоста найбільша приватна компанія Казахстану, а серед будівельних — найперша, за версією Forbes Kazakhstan. У 2024-му її виторг становив 979,04 млрд тенге — близько $2 млрд, за даними видання.

У групи три засновники. Айдин Рахімбаєв посідає 20-те місце в рейтингу рантьє, 10-те — серед найбагатших бізнесменів і сьоме — серед найбільш впливових бізнесменів Казахстану у 2025-му, за даними Forbes Kazakhstan.

Бауиржан Ісабаєв — 34-й найбагатший бізнесмен у Казахстані у 2025-му, Асхат Омаров — 42-й, йдеться в рейтингу. Менеджмент компанії також володіє частками в групі.

«Ми з 2018-го цікавилися українським ринком», — говорить акціонер і директор BI Group в Україні Аян Зікірін. У 2023-му група співпрацювала з українським забудовником DIM Олександра і Андрія Насіковських.

Серйозна спроба виходу BI Group в Україну відбулася у 2025-му, каже Зікірін.

«BI Group — гравець із повним циклом: від проєктування та будівництва до продажів і експлуатації нерухомості, що робить його конкурентоспроможним на будь-якому новому ринку», — говорить CEO Sigma+ Анна Лаєвська.

BI Group планує працювати в Україні як генпідрядник відбудови і забудовник житла. Також компанію цікавить відновлювана енергетика — вітрова й сонячна.