Apple працює над створенням своїх ШІ-чіпів

Apple почала розробляти власні чіпи для штучного інтелекту, повідомляє Economic Daily News із посиланням на джерела.

Що відомо

За даними видання, компанія вже співпрацює із постачальником напівпровідникових рішень Broadcom. Замість вони працюють над створенням першого власного ШІ-чіпа Apple під назвою Baltra.

Як пише видання, Baltra використовуватиме 3-нанометровий техпроцес TSMC N3E.

Очікується, що технологія чіпа буде завершена «приблизно через рік», а головним виробничим партнером Apple стане великий тайванський виробник електроніки Foxconn.

За словами джерел, створення власного ШІ-чіпа необхідне компанії для подальшого розвитку сервісів Apple Intelligence — платформи від Apple з різними ШІ-функціями, інтегрованими в iPhone, iPad та Mac.