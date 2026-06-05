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5 червня 2026, 16:29

Uklon купує оператора електросамокатів e-Wings за майже 100 мільйонів

Український онлайн-сервіс виклику авто Uklon, який входить до Kyivstar Group, купує львівського оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн. Закриття угоди з придбання 100% корпоративних прав заплановано у третьому кварталі 2026 року. Про це повідомляє пресслужба сервісу.

Uklon купує оператора електросамокатів e-Wings за майже 100 мільйонів
Фото: Uklon

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Зазначається, що підписанням цієї угоди Uklon продовжує трансформацію з монопродуктової компанії в екосистему продуктів та сервісів. Наразі до неї вже входять:

  • онлайн-сервіс замовлення авто Uklon (Райдхейлінг),
  • кур'єрська доставка Uklon Delivery,
  • рекламна платформа Uklon Ads,
  • сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel (Подорожі).

Гендриректор Uklon Сергій Гришков заявив, що мікромобільність — це логічне розширення платформи Uklon та один із перспективних напрямів сучасної міської логістики.

«Ми прагнемо зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби: від короткої поїздки містом до подорожей між країнами», — зазначив він.

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Наразі оренда електросамокатів доступна через застосунок e-Wings в 11 містах присутності сервісу. Після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтеграцію сервісу оренди електросамокатів у свій однойменний застосунок.

Ключова команда e-Wings після закриття угоди перейде до Uklon під керівництво Вадима Іщенка, операційного директора Uklon. Двоє зі співвласників e-Wings, Роман Мотрук та Олег Білий, які керували операційною діяльністю бізнесу — після угоди далі продовжать розвивати цей сервіс як частина команди Uklon.

e-Wings

e-Wings — це львівський оператор електросамокатів, який представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпіні, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів становить близько 3 тисяч.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2025 року «Київстар» закрив угоду на $155,2 млн із придбання Uklon.

У травні 2025 року «Київстар» оголосив про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%.

У лютому «Київстар» завершив покупку 100% акцій Tabletki.ua, провідного онлайн-сервісу для пошуку та бронювання ліків в аптеках по всій Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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EconomistPetya
EconomistPetya
5 червня 2026, 17:01
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Только благодаря Зеленскому крупные сделки M&A проходят в Украине даже во время войны. Тем временем на болотах только национализируют бизнес и сажают предпринимателей. Именно за это стоим мы, за это стоит ЗСУ — свободу, рост, экономический и бизнес климат, Европу.
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