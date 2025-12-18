Україна запускає Defence City: Кабмін схвалив нормативну базу для старту

Кабмін ухвалив розроблений Міністерством оборони пакет документів, що мають забезпечити запуск з 5 січня 2026 року спеціального правового режиму Defence City — інструменту державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Що дає спеціальний правовий режим

«Спеціальний правовий режим підтримки української збройної індустрії буде відкритий для підприємств, що мають стратегічне значення для обороноздатності України та відповідають визначеним стандартам і критеріям», — підкреслив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зокрема, затверджено процедуру набуття статусу резидента Defence City. Документ визначає порядок ведення реєстру резидентів, подання та розгляду заяв на отримання статусу, а також методику розрахунку частки оборонного доходу (кваліфікованого доходу).

Окремо врегульовано механізми контролю за дотриманням вимог режиму. Прийнято порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування, який має спрямовуватися виключно на розвиток діяльності підприємств.

Також визначено процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності встановленим вимогам.

З метою зниження безпекових ризиків для оборонних виробництв та ланцюгів постачання затверджено механізм захисту чутливої інформації.

Резидент Defence City зможе подати до Міністерства оборони заяву із зазначенням публічних реєстрів та відомостей, доступ до яких має бути обмежений.

Окремим рішенням Уряд затвердив порядок релокації та реалізації заходів із підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City.

Документ визначає механізми взаємодії між центральними та місцевими органами влади, питання фінансування, моніторингу та звітності. Обласні військові адміністрації мають у місячний строк визначити відповідальних за координацію цих процесів на місцях, а загальну координацію забезпечує Міністерство оборони України.

Фінансування

Для реалізації зазначених заходів передбачено фінансову основу на місцевому рівні. Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» визначено, що 50% податку на доходи фізичних осіб, сплаченого резидентами Defence City, зараховується до спеціального фонду бюджету відповідної територіальної громади. Ці кошти можуть спрямовуватися на розвиток інфраструктури, підтримку релокації або заходи з підвищення захищеності виробничих потужностей.

Передбачається, що впровадження режиму сприятиме розвитку підприємств галузі, збільшенню обсягів виробництва та створенню прогнозованих умов для залучення капіталу в оборонні проєкти.