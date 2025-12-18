Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 8:28

НКЦПФР розповіла про особові інвестиційні рахунки та навіщо вони потрібні

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов презентував проєкт закону про запровадження в Україні особових інвестиційних рахунків.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов презентував проєкт закону про запровадження в Україні особових інвестиційних рахунків.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо таке особові інвестиційні рахункиОІР — це перевірена міжнародна практика, яка тепер з’являється і в Україні.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке особові інвестиційні рахунки

ОІР — це перевірена міжнародна практика, яка тепер з’являється і в Україні.

За словами очільника НКЦПФР, пропоноване запровадження особових інвестиційних рахунків має стати першим кроком до побудови в Україні повноцінного недержавного накопичувального пенсійного забезпечення.

«Ідея створення особових інвестиційних рахунків передбачає запровадження в Україні інструменту самостійних інвестицій для громадян, який дозволив би швидко та легко вкладати гроші у вітчизняні цінні папери», — пояснив Руслан Магомедов.

Як працює

Механізм простий і зрозумілий: відкриваєте рахунок, інвестуєте через нього, тримаєте кошти 5 років, отримуєте дохід і після цього вільно розпоряджаєтесь своїми грошима.

У законопроєкті закладено головний принцип: гроші мають працювати на українців та економіку нашої держави.

У разі якщо інвестор закриває рахунок до закінчення п’ятирічного строку, дохід від такої інвестиції оподатковується за стандартними правилами оподаткування.

Передбачається, що інвестиційні рахунки можна буде поповнювати без обмежень по кількості раз протягом п’ятирічного терміну, але на суму, що не перевищує 300 мінімальних зарплат на рік.

За нинішнього розміру мінімальної зарплати це означає, що за рік можна буде покласти на такий рахунок до 2,4 млн грн. Кількість операцій купівлі-продажу цінних паперів з такого рахунку не буде обмежуватись.

Кожен громадянин зможе мати лише один особовий інвестиційний рахунок, який реєструватиметься в податковій службі і надалі використовуватиметься для обрахування податкової пільги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Потужна Потужність
Потужна Потужність
18 грудня 2025, 9:01
#
«інструменту самостійних інвестицій для громадян, який дозволив би швидко та легко вкладати гроші у вітчизняні цінні папери» — а що, зараз хіба не можна через застосунки банків купувати овдп?) а українські акції тільки крейзі зараз буде купувати, з пустого в порожнє переливають воду, виділяючи кошти під «необхідні» проєкти…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
