Як працюватиме банківська система на Новий рік

Нацбанк визначив порядок роботи системи електронних платежів (СЕП) та банківського сектору під час завершення 2025 року та на початку 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Робота СЕП

Регулятор зазначив, що система СЕП працюватиме без зупинок. Як і протягом усього 2025 року, платежі проходитимуть цілодобово з датою поточного календарного дня.

Проте для операцій із Державною казначейською службою встановлено спеціальні часові ліміти через завершення звітного року.

30 грудня 2025 року (вівторок) Банківська система, валютний ринок та депозитарій НБУ працюють у штатному режимі. Проте для платежів Державної казначейської служби діють обмеження:

До 13:00 — завершуються розрахунки з погашення та обслуговування держборгу в іноземній валюті (зокрема через Укрексімбанк).

До 16:00 — завершуються розрахунки за держборгом у національній валюті (зокрема виплати за ОВДП).

31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року СЕП продовжує працювати у звичайному режимі 24/7. Ви можете вільно переказувати кошти між картками чи оплачувати послуги.

У ці два дні СЕП не прийматиме платежі на адресу Держказначейства та від нього. Казначейство йде на канікули для закриття річних звітів.

Валютний ринок та інші системи НБУ працюватимуть як зазвичай.