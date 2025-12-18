Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 14:15

Як Sensar змінює підходи до ЖК комфорт-класу у Києві

Будівництво ЖК Smart City розпочато у листопаді 2024 року. Компанія Sensar Development показує на цьому об'єкті неймовірну динаміку. За рік будівництва об'єкт пройшов шлях від першого ковша землі до формування повноцінного силуету комплексу. На сьогодні вже зведені три секції, активно тривають інженерні та внутрішні роботи, а сам проєкт переходить у фазу, коли вже можна оцінити масштаби та концепцію цього житлового простору. Smart City швидко став прикладом нової міської забудови — функціональної, продуманої та сфокусованої на реальних потребах українців в умовах воєнного часу.

Будівництво ЖК Smart City розпочато у листопаді 2024 року.

Однією з головних переваг Smart City є власна інфраструктура, що закриває базові щоденні потреби мешканців та мінімізує необхідність виходити за межі комплексу. Інвестори та майбутні мешканці ЖК отримують доступ до всього, що зазвичай є атрибутом житла вищого класу: власний SPA, басейн, спортзал, сучасний коворкінг, дитячий майданчик та корисна комерція на першому поверсі.

«Проєкт ЖК Smart City створений нашою командою в тандемі з вимогами часу. Ми вирішили змінити правила гри — у комфорт-класі дати той функціонал і ті речі, яких ніколи не було. Внутрішня інфраструктура комплексу відповідає сегменту Business», — зазначив засновник, CEO Sensar Development Марк Марченко.

Такий формат підсилює ключову ідею ЖК Smart City — створити місце, де можна жити, працювати й відпочивати, не витрачаючи зайвого часу на дорогу містом.

Окремо варто відзначити й малоповерховість проєкту. Європейський формат горизонтальної забудови сьогодні означає не лише відкритий життєвий простір та швидші темпи реалізації, а й вищий рівень безпеки. Марк Марченко підкреслює, що команда свідомо відмовилася від висотності саме з причин безпеки, хоча кожен додатковий поверх міг би збільшити прибутковість. У результаті комплекс матиме максимально 7 поверхів — рішення, яке нині рідко зустрічається на київському ринку житлової нерухомості.

Локація комплексу також суттєво підсилює його концепцію. ЖК Smart City розташований за 13 хвилин від метро Теремки та поруч із виїздом на Одеську трасу. Це надає можливість швидкого доступу до ключових транспортних напрямків столиці.

Тож з одного боку проєкт має тишу спального кварталу і відсутність хаотичної забудови, з іншого — зручність власної інфраструктури і транспортну розв'язку, що знаходиться буквально поряд. Саме такий баланс сьогодні стає визначальним фактором при виборі житла в Києві.

Рік активного будівництва дає розуміння успішності концепції проєкту та надійності компанії Sensar Development. ЖК Smart City продовжує масштабуватись. Наразі компанія пропонує унікальну можливість приєднатись до проєкту за вигідними умовами, коли діє новорічна акція — знижка 100$ на м².

Щоб дізнатись більше про умови акції та проєкт, звертайтесь до клієнтських просторів Sensar Development.

