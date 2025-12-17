Маршаллові Острови стали першою країною у світі, де кожному платитимуть по $200

Маршаллові Острови стали першою країною у світі, яка запровадила загальнонаціональну схему безумовного базового доходу (UBI). Програма покликана підтримати населення на тлі зростання вартості життя в тихоокеанському регіоні. Про це пише The Guardian.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

$200 кожному: умови програми

Згідно з новою ініціативою, кожен громадянин-резидент країни отримуватиме квартальні виплати у розмірі близько $200 (сумарно $800 на рік). Перші транші було перераховано наприкінці листопада.

Унікальність схеми полягає у виборі способу отримання коштів:

Банківський переказ.

Паперовий чек.

Криптовалюта (стейблкоїн, прив'язаний до долара США) на державний цифровий гаманець.

За словами міністра фінансів Девіда Пола, ця сума не змусить людей кинути роботу, але стане важливим «підвищенням морального духу» та соціальною подушкою безпеки для 42-тисячного населення архіпелагу.

Технологічний прорив та реалії

Експерти називають цю ініціативу першим у світі розгортанням UBI з використанням блокчейну на національному рівні. Вибір на користь криптотехнологій продиктований географією: Маршаллові Острови складаються із сотень віддалених островів, куди важко доставляти готівку.

Проте цифрова революція поки що стикається з реальністю. За даними місцевої адміністрації, лише близько 12 осіб наразі обрали опцію отримання грошей на криптогаманець. Більшість (60%) надали перевагу банківським переказам, решта — чекам. Основна перешкода — слабке інтернет-покриття та відсутність смартфонів на віддалених атолах.

Звідки гроші?

Фінансування програми здійснюється зі спеціального трастового фонду, створеного в рамках угоди зі США. Цей фонд, активи якого перевищують $1,3 млрд, частково є компенсацією за ядерні випробування, які Америка проводила в регіоні десятиліттями. До 2027 року США зобов'язалися внести до фонду ще $500 млн.