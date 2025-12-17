Люксембург виділив Україні чергові 10 млн євро на енергетичну стійкість

Королівство Люксембург спрямувало черговий внесок у розмірі 10 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури.

Скільки перерахував Люксембург

У 2024 році Люксембург перерахував 2 мільйони євро, а в червні 2025 року — ще 10 мільйонів євро.

Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб'єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.

Наразі Міністерство енергетики України спільно з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній, що залишаються непокритими. Донори поінформували про плани перерахувати до Фонду ще 350 мільйонів євро.