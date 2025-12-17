Впровадження штучного інтелекту (ШІ) в бізнес-процеси дійсно підвищує ефективність компаній, проте це рідко призводить до скорочення штату. Згідно з новим опитуванням EY US AI Pulse Survey, лише 17% американських топменеджерів, чиї компанії отримали приріст продуктивності завдяки ШІ, вирішили скоротити працівників. Про це повідомляє Yahoo Finance.
ШІ підвищує продуктивність, але не провокує масових звільнень: опитування EY руйнує міфи
Куди йдуть «зайві» гроші?
Замість того щоб звільняти людей і економити на зарплатах, більшість компаній обирають шлях реінвестування отриманих вигод.
- 47% опитаних керівників спрямовують прибуток від підвищення продуктивності назад у розвиток бізнесу.
- 42% витрачають ці кошти на розробку нових можливостей ШІ.
- 41% інвестують у посилення кібербезпеки.
«Існує наратив… про компанії, які прагнуть скоротити витрати або звільнити людей. Але дані, отримані від 500 керівників, цього не підтверджують. Це трапляється менш ніж в одному з п'яти випадків», — зазначив Ден Діасіо, керівник глобального консалтингу з питань ШІ в EY.
Фінансовий ефект та дефіцит кадрів
Опитування показало вражаючі результати впровадження технологій:
- 96% респондентів зафіксували зростання продуктивності.
- 56% заявили про «значне вимірюване покращення фінансових показників».
Водночас технологічний бум створив нову проблему — дефіцит кваліфікованих кадрів. 34% компаній зараз активно наймають фахівців із досвідом роботи у сфері ШІ.
Реальні кейси
Попри загальну позитивну статистику, великі гравці ринку все ж проводять гучні скорочення, посилаючись на автоматизацію:
- Salesforce скоротила 4000 робочих місць у службі підтримки, замінивши їх ШІ-агентами.
- Lufthansa оголосила про скорочення 4000 адміністративних посад.
- Duolingo відмовилася від послуг підрядників на користь алгоритмів.
Однак сліпа віра в ШІ може бути ризикованою. Яскравий приклад — фінтех-компанія Klarna, яка звільнила співробітників, але згодом була змушена наймати частину з них назад через скарги клієнтів на якість роботи ШІ-сервісу.
