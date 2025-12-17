Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 15:56

ШІ підвищує продуктивність, але не провокує масових звільнень: опитування EY руйнує міфи

Впровадження штучного інтелекту (ШІ) в бізнес-процеси дійсно підвищує ефективність компаній, проте це рідко призводить до скорочення штату. Згідно з новим опитуванням EY US AI Pulse Survey, лише 17% американських топменеджерів, чиї компанії отримали приріст продуктивності завдяки ШІ, вирішили скоротити працівників. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Впровадження штучного інтелекту (ШІ) в бізнес-процеси дійсно підвищує ефективність компаній, проте це рідко призводить до скорочення штату.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди йдуть «зайві» гроші?

Замість того щоб звільняти людей і економити на зарплатах, більшість компаній обирають шлях реінвестування отриманих вигод.

  • 47% опитаних керівників спрямовують прибуток від підвищення продуктивності назад у розвиток бізнесу.
  • 42% витрачають ці кошти на розробку нових можливостей ШІ.
  • 41% інвестують у посилення кібербезпеки.

«Існує наратив… про компанії, які прагнуть скоротити витрати або звільнити людей. Але дані, отримані від 500 керівників, цього не підтверджують. Це трапляється менш ніж в одному з п'яти випадків», — зазначив Ден Діасіо, керівник глобального консалтингу з питань ШІ в EY.

Фінансовий ефект та дефіцит кадрів

Опитування показало вражаючі результати впровадження технологій:

  • 96% респондентів зафіксували зростання продуктивності.
  • 56% заявили про «значне вимірюване покращення фінансових показників».

Водночас технологічний бум створив нову проблему — дефіцит кваліфікованих кадрів. 34% компаній зараз активно наймають фахівців із досвідом роботи у сфері ШІ.

Реальні кейси

Попри загальну позитивну статистику, великі гравці ринку все ж проводять гучні скорочення, посилаючись на автоматизацію:

  • Salesforce скоротила 4000 робочих місць у службі підтримки, замінивши їх ШІ-агентами.
  • Lufthansa оголосила про скорочення 4000 адміністративних посад.
  • Duolingo відмовилася від послуг підрядників на користь алгоритмів.

Однак сліпа віра в ШІ може бути ризикованою. Яскравий приклад — фінтех-компанія Klarna, яка звільнила співробітників, але згодом була змушена наймати частину з них назад через скарги клієнтів на якість роботи ШІ-сервісу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
