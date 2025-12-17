Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 14:43

Вартість будівництва бального залу Трампа може зрости до $400 млн

Проєкт нової бальної зали у Білому домі, ініційований Дональдом Трампом, стає все більш амбітним та дороговартісним. За останніми оцінками президента, вартість будівництва може сягнути 400 мільйонів доларів. Крім того, Трамп заявив про намір перенести майбутні інавгурації президентів до цієї нової споруди, відмовившись від традиційної церемонії біля Капітолія. Про це повідомляє Bloomberg 17 грудня.

Проєкт нової бальної зали у Білому домі, ініційований Дональдом Трампом, стає все більш амбітним та дороговартісним.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Непробивна фортеця» для урочистостей

Виступаючи на прийомі з нагоди Хануки, Трамп поділився новими деталями проєкту. За його словами, зала матиме вікна зі склом завтовшки 5 дюймів (майже 13 см).

«Воно непробивне нічим, окрім гаубиці», — заявив президент.

Трамп аргументував необхідність перенесення інавгурацій до нової зали питаннями безпеки та комфорту, зазначивши, що традиційні церемонії просто неба часто стикаються з погодними викликами та безпековими ризиками. «З погляду безпеки ми можемо зробити краще», — додав він.

Зростання ціни та масштабів

Вартість проєкту стрімко зростає. Початкова оцінка становила $200 млн, згодом — $300 млн, а тепер Трамп називає верхню межу в $400 млн, хоча й обіцяє вкластися в меншу суму. Змінився і масштаб: якщо спочатку йшлося про прибудову, яка «не заважатиме існуючій будівлі», то згодом було прийнято рішення про знесення Східного крила Білого дому. Нова споруда за розмірами може затьмарити історичну резиденцію та Західне крило, де розташований Овальний кабінет.

Таємничі спонсори та перемога в суді

Білий дім стверджує, що будівництво фінансується виключно за рахунок приватних пожертв, однак офіційний список донорів не оприлюднюється. Це викликає занепокоєння щодо можливого конфлікту інтересів: корпорації чи окремі особи можуть фінансувати «будівництво століття», щоб отримати прихильність президента.

Тим часом Трамп здобув важливу юридичну перемогу. Федеральний суддя відхилив позов Національного фонду збереження історії, який вимагав зупинити роботи.

Чому знесення Східного крила — це скандал

Східне крило, яке Трамп вирішив знести заради бальної зали, є історично значущою частиною комплексу Білого дому. Воно було побудоване у 1942 році за часів Франкліна Рузвельта (на місці тимчасових споруд) і традиційно слугувало офісом першої леді та її штату. Також під ним розташований знаменитий президентський бункер, модернізований після подій 11 вересня.

Критики, зокрема архітектори та історики, вважають знищення цієї будівлі варварством та порушенням законів про охорону пам'яток. На їхню думку, нова «гігантська» бальна зала порушить архітектурний ансамбль головної резиденції США. Водночас прихильники ідеї вказують на те, що Білий дім дійсно потребує великого приміщення для прийомів, оскільки наявна Східна кімната вміщує лише близько 200 осіб, що змушує проводити великі державні вечері у тимчасових наметах на галявині.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
